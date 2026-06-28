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早上起床脖子轉不動？ 中醫授「黃金5分鐘」舒緩手機頸 4警訊快就醫

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早上起床脖子轉不動？ 中醫授「黃金5分鐘」舒緩手機頸 4警訊快就醫

記者廖靜清／台北即時報導
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中醫師提醒，現代人手機不離身、長時間盯著電腦，低頭會使頭部重心持續前移，可能會罹...
中醫師提醒，現代人手機不離身、長時間盯著電腦，低頭會使頭部重心持續前移，可能會罹手機頸因而傷害健康；示意圖。（123RF）

現代人手機不離身、長時間盯著電腦，肩頸痠痛幾乎成了全民文明病。不少人一早醒來就覺得脖子僵硬、轉頭困難，上班久坐肩頸痠痛，甚至伴隨頭痛、頭暈、眼睛疲勞等不適。中醫師提醒，這些都是典型「手機頸」警訊，若長期忽視，容易造成慢性疼痛，還可能壓迫神經，影響睡眠與工作效率。

明悅中醫診所院長曾雴瑜表示，長時間低頭會使頭部重心持續前移。成人頭部重量約5至6公斤，但當低頭角度愈大，頸椎承受的力量也會大幅增加，低頭約60度時，頸椎承受的負荷甚至可達原本的4至5倍，久而久之造成肩頸肌群過度緊繃、頸椎排列失衡，也就是俗稱的「手機頸」。

曾雴瑜指出，中醫將肌肉、筋膜及韌帶統稱為「經筋」，長期維持低頭姿勢，容易形成「經筋勞損」，進一步造成經絡阻塞、氣血循環不良。其中，肩頸部位的膀胱經與膽經最容易受到影響，患者常出現肩頸僵硬、頭項疼痛、眼睛乾澀、頭暈，甚至因氣血無法順利上達頭部，而有腦霧、注意力下降及睡眠品質變差等問題。

不少民眾習慣痠痛時去按摩，曾雴瑜提醒，這可能治標不治本，若沒有改善姿勢與生活習慣，即使當下舒緩，肌肉仍會反覆緊繃，最後形成慢性疼痛。且有些人有「愈痛愈舒爽」的迷思，過大的力道恐導致肌肉纖維斷裂，反而讓身體受傷。

曾雴瑜建議，每天利用起床後及睡前各5分鐘，進行肩頸保養，可有效降低肌肉緊繃。可用約40度熱毛巾熱敷肩頸1分鐘，幫助放鬆肌肉；接著進行3個簡單伸展動作，包括「收下巴」矯正頭部前傾姿勢、「側向伸展」放鬆斜方肌及提肩胛肌，以及「肩膀畫圓」活動肩胛骨與胸椎，每個動作緩慢配合呼吸，不需勉強用力。

另外，適度按壓兩個肩頸保健穴位，包括位於後腦勺下方凹陷處的「風池穴」，有助舒緩頭痛、眼睛疲勞。肩膀中央的「肩井穴」，可放鬆肩背肌群，每個穴位按壓約30秒，以微痠脹感為宜。

除了保養，曾雴瑜提醒，平時使用手機時，應盡量將螢幕抬高至接近視線，避免長時間低頭。每30分鐘起身活動、抬頭望遠10秒鐘，並適時活動肩膀，都能降低肩頸負擔。此外，睡眠時選擇高度適中的枕頭，也有助維持頸椎自然曲線，避免睡醒後肩頸更加僵硬。

曾雴瑜說，若只是輕度肩頸僵硬，多數人透過姿勢調整、熱敷及伸展即可逐漸改善。但若已出現手臂或手指出現麻木、刺痛或無力、後腦勺疼痛延伸至前額、轉頭角度明顯受限，甚至合併胸悶、心悸或噁心等症狀，就可能涉及神經壓迫或其他疾病，應就醫由醫師進一步評估，必要時搭配針灸、傷科整復或藥物治療，以免延誤病情。

精華 FAQ

  • 手機頸是指長期低頭看手機或電腦，讓頭部重心前移、頸椎負荷大增，進而造成肩頸肌群緊繃、排列失衡與慢性痠痛。

  • 建議起床後與睡前各用五分鐘，先以約四十度熱毛巾熱敷一分鐘，再做收下巴、側向伸展、肩膀畫圓三個動作，配合呼吸慢慢進行。

  • 若出現手臂或手指出現麻木、刺痛、無力，後腦勺疼痛延伸到前額，轉頭角度明顯受限，或合併胸悶、心悸、噁心，就應就醫檢查。

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