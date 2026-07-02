治療病態性偷竊症 醫：心理、行為、藥物3管齊下

精神科醫師指出，「病態性偷竊症」是以偷竊來紓解壓力，若習慣漫無目的逛賣場，容易在過程中出現偷竊衝動；示意圖。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 病態性偷竊症屬衝動控制障礙，患者多為紓壓而非圖利偷竊。

病態性偷竊症屬衝動控制障礙，患者多為紓壓而非圖利偷竊。 重點二： 治療以心理、行為與藥物三管齊下，並辨識高風險情境。

治療以心理、行為與藥物三管齊下，並辨識高風險情境。 重點三：多數患者仍具責任能力，主張免責在司法實務上不易成立。

近期「強迫及病態性偷竊症」引起關注，這種無法克制偷竊的行為，一般伴隨著情緒上的困擾。精神科醫師指出，患者多是偷走價值不高的生活物品，背後可能不是單純貪小便宜，而是一種「病態性偷竊症」（Kleptomania），患者在行竊前承受強烈焦慮，偷竊成功後才獲得短暫解脫感，形成難以擺脫的惡性循環。

台灣馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋表示，病態性偷竊症屬於「衝動控制障礙」的一種，其主要特徵並非為了獲取物品本身，而是來自心理層面的需求。患者通常在偷竊前感受到明顯緊張、焦躁或壓力，當完成偷竊後，情緒會暫時獲得舒緩，因此逐漸養成以偷竊來紓解壓力的習慣。

「這類患者偷取的物品往往價格低廉，甚至根本沒有實際用途，不會拿來使用、收藏或轉售，與一般以經濟利益為目的的竊盜犯罪有所不同。」徐堅棋說，臨床上評估時，醫療團隊會特別檢視其偷竊動機、物品用途及行為模式，才能與一般犯罪行為區隔。

病態性偷竊症盛行率不高，但在司法精神醫學領域並不陌生。徐堅棋指出，自己接觸的案例多半是在被警方查獲後，由法院委託進行精神鑑定，但主動因偷竊問題就醫的患者反而不多。

臨床觀察，患者不乏女性個案，部分人同時具有情緒不穩、衝動控制能力較差的人格特質，尤其常見於B型人格障礙（Cluster B），包括情緒波動大、人際關係不穩定、自我控制能力較弱等情況。而不少患者同時合併憂鬱症、焦慮症或其他心理困擾，當遭遇壓力、人際衝突或情緒低落時，可能再次透過偷竊行為來尋求短暫的心理慰藉。

徐堅棋指出，病態性偷竊症的形成通常始於一次衝動行為，患者偶然發現偷竊後能帶來刺激感與情緒釋放，大腦便記住這種「獎賞機制」，之後每當焦慮或壓力來襲時，就會傾向重複相同行為。隨著次數增加，原本的衝動行為逐漸轉變為類似強迫症狀。

病態性偷竊症並非無法治療，徐堅棋表示，臨床上會透過心理治療、行為治療及必要的藥物治療協助患者改善。治療重點之一是協助辨識高風險情境，例如有些患者習慣漫無目的逛賣場，容易在過程中出現偷竊衝動，因此建議事先列購物清單、避免攜帶大型購物袋，或減少無目的逛街的機會。

若患者同時合併憂鬱症或焦慮症，也會搭配藥物治療，改善其情緒困擾。徐堅棋分享，曾有一名患者因帶著年幼孩子偷竊遭查獲，事後深感愧疚，擔心對孩子造成負面影響。這份愧疚感反而成為改變的重要契機，配合治療後成功改善偷竊行為。

病態性偷竊症是否能成為犯罪免責理由，也是不少民眾關心的問題。徐堅棋指出，依照我國刑法規定，若因精神障礙導致無法辨識行為違法或失去控制能力，可能影響刑事責任判定。然而病態性偷竊症患者通常仍具現實感與判斷能力，知道自己的行為違法。

「大部分案例最後仍被認定具有責任能力。」徐堅棋表示，若現場有店員、警察或監視器，多數患者仍能暫時克制行為，顯示其並非完全失去控制能力。因此在司法鑑定實務上，要以病態性偷竊症主張免除刑責並不容易成立。精神疾病不等於免責，但若能及早發現並接受治療，仍有機會重回正常生活。