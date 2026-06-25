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打鼾、睡不好當心脂肪肝上身 醫：睡眠障礙恐成代謝失衡推手

記者萬于甄／台南即時報導
成大醫院家庭醫學部醫師鄭翔如表示，睡眠健康是維持代謝健康的重要基石。（成大醫院提...
成大醫院家庭醫學部醫師鄭翔如表示，睡眠健康是維持代謝健康的重要基石。（成大醫院提供）

台灣台南一名45歲陳姓男子因飽受夜間打鼾、睡眠不足及白天精神不濟等問題困擾，前往成大醫院就醫，檢查後竟發現已罹患中重度脂肪肝。成大醫院家庭醫學部醫師鄭翔如表示，除了飲食及缺乏運動外，睡眠品質不佳恐是造成代謝異常與脂肪肝的重要危險因子。

鄭翔如表示，脂肪肝已成為國人常見健康問題，估計全台約有700萬名患者，由於脂肪肝與肥胖及代謝症候群關係密切，近年醫界將其重新命名為「代謝相關性脂肪肝病」，強調這不只是肝臟疾病，更是全身代謝失衡的警訊。

他提到，近年研究發現，長期睡眠不足或睡眠品質不佳，與肥胖、糖尿病、高血壓及心血管疾病風險增加有關，而當人體睡眠受到影響時，可能出現荷爾蒙失衡、胰島素阻抗增加及慢性發炎反應，進而干擾血糖與脂肪代謝，導致食慾增加、偏好高熱量飲食，形成體重上升與代謝異常的惡性循環。

尤其，許多脂肪肝患者早期並沒有明顯症狀，卻可能在不知不覺中逐漸進展為脂肪性肝炎、肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌，而當脂肪肝進展至肝纖維化時，心血管疾病及整體死亡風險也將明顯增加，此外，睡眠呼吸中止症也與脂肪肝息息相關。

鄭翔如說，患者睡眠時反覆出現呼吸暫停及血氧下降，容易造成慢性缺氧與代謝失調，不僅增加高血壓、糖尿病及心血管疾病風險，也可能加速脂肪肝惡化，若有長期打鼾、睡眠品質差、白天嗜睡等症狀，應及早接受評估與治療。

鄭翔如提醒，脂肪肝在早期具有可逆性，民眾除應維持均衡飲食、規律運動及體重控制外，也要重視睡眠健康，養成規律作息，避免長期熬夜，並定期接受健康檢查，才能降低代謝異常與脂肪肝風險。

精華 FAQ

  • 因為睡眠品質不佳可能引發荷爾蒙失衡、胰島素阻抗與慢性發炎，讓血糖和脂肪代謝失調，進而增加肥胖、脂肪肝與代謝症候群風險。

  • 脂肪肝若持續惡化，可能進展為脂肪性肝炎、肝纖維化、肝硬化，甚至肝癌；一旦纖維化，心血管疾病與整體死亡風險也會上升。

  • 應維持均衡飲食、規律運動與體重控制，同時培養固定作息、避免長期熬夜，若有長期打鼾、白天嗜睡等症狀，及早就醫評估。

心血管疾病

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