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端午一口粽下肚 醫：糖尿病友、腎病患者應控制攝取量

記者萬于甄／台南即時報導
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安南醫院腎臟科林軒名主任表示，糖尿病腎病變初期多無明顯症狀，呼籲高風險族群定期接...
安南醫院腎臟科林軒名主任表示，糖尿病腎病變初期多無明顯症狀，呼籲高風險族群定期接受腎功能與尿蛋白篩檢，及早介入治療。（安南醫院提供）

端午連假期間，家戶餐桌上少不了應景過節的粽子，無論是南部粽、北部粽，還是中部粽多具有高澱粉、高鈉及高熱量特性，台南安南醫院腎臟科主任林軒名提醒，糖尿病與慢性腎臟病患者品嘗粽子時，務必注意攝取量，同時觀察「排糖、抗發炎」情況，避免增加腎衰竭風險。

林軒名表示，台灣如今有超過200萬名糖尿病人，許多糖友在發病初期因無水腫等明顯症狀，常誤以為腎臟運作正常，因而錯失保護黃金期，因此在飲食上需特別留意，近期適逢端午節，糖友、腎友更應該注意攝取量，每次應以1顆小型粽或半顆大型粽取代正餐主食份量，避免同時攝取過多飯、麵、甜點及含糖飲料，以減少血糖波動及熱量超標。

他也提到，面對初期糖尿病腎病變，單靠嚴格控制血糖恐不足夠，目前治療上已有重大突破，透過「排糖藥物」與「新一代非類固醇抗發炎藥物」的雙重組合，為病人打造「1+1>2」的心腎防護網。

林軒名說，排糖藥物主要扮演「減壓減負」之關鍵角色，能促進體內多餘糖分與水分排出，有效降低腎臟內部的血流壓力；新一代非類固醇抗發炎藥物則負責「抗發炎與防護」，從根本精準阻斷導致腎臟受損、纖維化的發炎反應，為腎臟組織築起一道堅固的防護罩。

他強調，2款藥物目前已獲得國際腎臟醫學會推薦合併使用，在安全性上更達到完美互補；許多病人常擔憂服用多種藥物的副作用，端午節期間若飲食不慎，更易引發體內鉀離子數值波動，因此平時落實「全人全期」的腎臟管理至關重要。

林軒名也呼籲，糖友與三高患者切莫等不適才就醫，應定期至門診抽血檢測腎絲球過濾率，並主動要求檢查「尿液微量白蛋白」，及早揪出微量蛋白尿，導入排糖與新一代抗發炎藥物的合併治療，就有極大機會逆轉腎衰竭命運。

精華 FAQ

  • 因為粽子多半高澱粉、高鈉又高熱量，容易讓血糖快速波動，也可能增加腎臟負擔。糖尿病友若同時吃太多主食、甜點或含糖飲料，更容易讓熱量超標。

  • 建議每次以一顆小型粽，或半顆大型粽取代正餐主食份量，並避免再搭配飯、麵、甜點與含糖飲料。這樣較能控制總熱量，減少血糖大幅波動。

  • 應定期抽血檢查腎絲球過濾率，並主動驗尿微量白蛋白，及早發現微量蛋白尿。治療上可考慮排糖藥合併新一代非類固醇抗發炎藥，以強化心腎防護。

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