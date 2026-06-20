我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／象牙海岸大爆冷 上半場結束1:0領先德國

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

炎夏提不起勁、皮膚搔癢？中醫曝農曆五月如「毒月」 藥浴可改善症狀

記者林琮恩／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾可在家製作「藥浴包」，基礎被方為艾草20公克、石菖蒲10至15公克、佩蘭10...
民眾可在家製作「藥浴包」，基礎被方為艾草20公克、石菖蒲10至15公克、佩蘭10公克。（中醫師劉宗昇提供）

端午連假除吃粽子、滑龍舟等民眾熟知的習俗外，農曆五月也被古人認為陽氣最盛，同時也是濕熱、蟲毒、疫癘容易滋生時節，將5月稱為「毒月」。中醫師指出，台灣氣候潮濕，加上初夏氣溫升高，端午前後民眾容易出現頭昏倦怠、食慾變差、睡眠品質下降、情緒煩躁等病症，古人傳統上會藉由「蘭湯沐浴」減少沈重感及疲倦感，民眾也可利用藥浴，促進循環、舒緩疲勞。

中醫師劉宗昇指出，古人會在端午前後採集艾草、蘭草、石菖蒲等芳香植物，煎煮成湯沐浴，希望藉由草木芳香之氣「避邪祛穢」，減少疾病發生，因此，端午節在古代也被稱為「浴蘭節」，這種「香草沐浴」習俗，已延續約2千年以上，而從現代角度來看，為結合氣候、環境衛生及預防醫學概念的民俗智慧，接近中醫「治未病」精神。

中醫觀念中，端午前後正值「濕熱當令」。劉宗昇指出，台灣氣候潮濕，加上初夏氣溫升高，人體容易出現頭昏倦怠、食慾變差、腸胃脹悶、皮膚搔癢、睡眠品質下降、情緒煩躁等等狀，這是「暑濕困脾」、「濕熱鬱表」的表現，而端午蘭湯的核心概念，就是利用芳香藥材的氣味與藥性，達到「芳香化濕、辟穢解毒」的效果。

用於「蘭湯沐浴」的艾草、佩蘭、石菖蒲多屬辛香走竄之品，中醫認為「芳香能化濕」，這類藥材能幫助人體氣機流通，減少濕氣鬱滯造成的沉重感與疲倦感。劉宗昇指出，夏天許多人容易出現明明沒做什麼卻很累、睡醒還是昏沈、沒胃口、身體黏膩感重等，這與中醫「濕困中焦」有關，熱藥浴可幫助促進循環、放鬆肌肉、舒緩疲勞，芳香藥材本身有助經絡氣血流通。

劉宗昇指出，端午前後常見民眾反應皮膚濕熱，身上出現汗疹、痱子、濕疹、毛囊炎，或蚊蟲叮咬後搔癢等情況，中醫的艾葉、金銀花、野菊花等藥材，具有一定的清熱、止癢與抑菌效果，也可被拿來作為沐浴用途，端午節最常見的「艾草」，以現代角度來看，成分中的桉油精、黃酮類等成分，具有抗菌、抗發炎、止癢、改善局部循環，可幫助紓解不適症狀。

民眾可在家製作「藥浴包」，基礎被方為艾草20公克、石菖蒲10至15公克、佩蘭10公克，若體質偏濕熱，除上述材料外，可再加入金銀花10g、野菊花少許、薄荷少許、桑葉少許，將藥材沖洗乾淨後，裝入紗布袋中，以大火煮滾後轉小火煮15至30分鐘，香氣明顯後將藥汁倒在浴缸或泡腳桶中，並加入適量溫水調整溫度，不過，孕婦、有慢性病史、皮膚嚴重缺損等病人，應是先諮詢中醫師。

精華 FAQ

  • 因為端午前後陽氣旺盛又逢濕熱環境，古人認為容易滋生蟲毒、疫癘與不適症狀，所以將農曆五月視為較需防護的「毒月」。

  • 蘭湯沐浴透過艾草、佩蘭、石菖蒲等芳香藥材，達到芳香化濕、辟穢解毒的效果，並有助促進循環、放鬆肌肉與減輕疲倦感。

  • 孕婦、有慢性病史者，以及皮膚有嚴重缺損或明顯發炎的人，使用藥浴前都應先諮詢中醫師，避免刺激皮膚或造成身體負擔。

端午節

上一則

中信啦啦隊汶汶遭割頸 馬偕回應了 醫：若傷到「這血管」致死率最高

延伸閱讀

端午前後天氣悶熱潮濕 醫：當心「濕邪」入侵引發五大不適症狀

端午前後天氣悶熱潮濕 醫：當心「濕邪」入侵引發五大不適症狀
端午節DIY「藥草香包」 中醫：工作可提神、放床邊提升睡眠品質

端午節DIY「藥草香包」 中醫：工作可提神、放床邊提升睡眠品質
即將進入「五毒月」盛夏高溫潮濕 中醫揭「夏季腸胃炎」三大體質警訊

即將進入「五毒月」盛夏高溫潮濕 中醫揭「夏季腸胃炎」三大體質警訊
21日迎夏至 天氣酷熱小心中暑和冷氣病 中醫曝緩解方法

21日迎夏至 天氣酷熱小心中暑和冷氣病 中醫曝緩解方法

熱門新聞

量孩子身高。示意圖。(路透)

🎙️孩子比同齡人矮半個頭？兒科醫生：最怕家長做這件事

2026-06-16 09:37
專家提醒，每天跳繩十分鐘可提升心肺、燃燒熱量，且有助維持骨密度與平衡協調，但要注意鞋款、地面與落地姿勢，以防安全。（圖／123RF）

跳繩是全身性運動 每天花10分鐘有6大好處

2026-06-13 02:00
國人經常外食。腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，台灣人常吃國民午餐，包括燒臘三寶飯、紅燒牛肉麵、鍋貼水餃、炸排便當與日本拉麵，屬於五大傷腎外食。（123RF）

這些國民午餐正在悄悄毀掉你的腎？醫師公布洗腎五大食物一次看

2026-06-18 04:46
許多人習慣使用塑膠袋裝熱仍食，忽略了高溫與塑膠接觸後可能帶來的風險。 (示意圖／AI生成)

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

2026-05-22 22:20
14日是德國神經精神暨病理科醫師阿茲海默的生日，台北榮總舉辦失智衛教講座喚起民眾對失智症關注，現場座無虛席。（記者沈能元／攝影）

台灣失智人口每年增加1萬人 醫：做好「趨吉避凶」4字口訣遠離失智

2026-06-14 05:45
培根示意圖。(圖／123RF）

男不吃生食卻遭「寄生蟲入侵腦」 偏頭痛就醫揭1飲食習慣惹禍

2026-06-18 00:50

超人氣

更多 >
世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌

世界盃／巴拉圭64秒進球創紀錄奪勝 主將遮嘴講話吞紅牌
秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國
58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線

58歲美魔女胡文英只靠粽葉遮重點 「端午真人肉粽」辣秀曲線
世界盃19日看點╱巴西退無可退 海地並非任人宰割的「軟柿子」

世界盃19日看點╱巴西退無可退 海地並非任人宰割的「軟柿子」
不只買菜 好市多成退休族省錢神器 4招節約醫療開銷

不只買菜 好市多成退休族省錢神器 4招節約醫療開銷