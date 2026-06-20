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中信啦啦隊汶汶遭割頸 馬偕回應了 醫：若傷到「這血管」致死率最高

記者翁唯真林琮恩／台北即時報導
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中信兄弟啦啦隊成員汶汶20日驚傳遭粉絲持刀割傷頸部，緊急送至台北馬偕醫院急救。（...
中信兄弟啦啦隊成員汶汶20日驚傳遭粉絲持刀割傷頸部，緊急送至台北馬偕醫院急救。（取自汶汶Instagram

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的成員汶汶，20日下午參與某攝影公司舉辦的私人棚拍活動，遭一名52歲許姓男子持刀攻擊頸部，第一時間緊急送往台北馬偕醫院急救，中信兄弟球團稍早發布聲明指出，汶汶遭到輕微割傷經處置後已無大礙；急診科醫師指出，若第一時間不幸遭割喉，需由旁人立即協助止血，爭取搶救黃金期，一旦傷到頸動脈致死率極高。

馬偕醫院急診醫學部急診內科主任謝尚霖表示，面對割喉或其他頸部外傷意外時，不論傷口看起來深淺如何、出血量多寡，都應視為緊急醫療狀況處理。現場民眾應第一時間協助傷者止血，避免傷口持續出血，並立即撥打119送醫，把握黃金搶救時間，不能因為傷口外觀看似不嚴重而延誤就醫。

謝尚霖說，頸部是人體重要的解剖區域，聚集頸動靜脈、氣管、食道、神經等結構，一旦遭受銳器割傷或穿刺傷，即使外表僅留下小傷口，也可能已傷及深層組織，造成大量內出血、呼吸道受損或神經功能受影響。

他表示，患者到院後醫師會先確認傷者生命徵象是否穩定，包括呼吸、血壓、心跳及意識狀態，再透過影像檢查評估血管、氣管及周邊組織受損情形，必要時安排緊急手術止血或修補受損器官，以降低死亡及併發症風險。

至於民眾關心汶汶割喉後是否留下後遺症，謝尚霖表示，實際情況須視受傷位置、深度，以及是否波及重要血管、氣管、食道或神經等結構而定，難以單一標準判斷。

謝尚霖說，若傷及大型血管，可能在短時間內造成大量失血，危及生命；若影響氣管或神經，也可能出現呼吸、吞嚥、發聲等功能障礙。不過，每位患者受傷狀況差異很大，後續恢復情形也受到送醫時間、治療方式及個人體質等因素影響，難以單憑「割喉」兩個字，就推估存活率及未來生活品質。

許姓男子於棚內持刀割傷汶汶的現場，有多名現場人員協助制止，據悉，除了汶汶以外，有四人因此受傷送醫。其中一名送至台大醫院急救；台大醫院表示，今天下午收治一位該事件相關傷患，由大橋頭附近送至該院，為大腿撕裂傷，縫合後無大礙，已返家休養。

對於汶汶目前的現況，馬偕醫院回應，基於病人隱私，無法透露相關狀況。

中信兄弟啦啦隊成員汶汶20日驚傳遭粉絲持刀割傷頸部，緊急送至台北馬偕醫院急救。（...
中信兄弟啦啦隊成員汶汶20日驚傳遭粉絲持刀割傷頸部，緊急送至台北馬偕醫院急救。（取自IG）

精華 FAQ

  • 她在私人棚拍活動中遭52歲男子持刀攻擊頸部，之後緊急送往台北馬偕醫院。球團表示她屬輕微割傷，經醫療處置後已無大礙。

  • 醫師指出，頸部有頸動靜脈、氣管、食道與神經等重要結構，即使外觀看似小傷口，也可能造成深層損傷、內出血或呼吸道問題，必須當成急症處理。

  • 應立即協助止血，避免傷口持續出血，並立刻撥打119送醫爭取黃金搶救時間，切勿因外傷看似不嚴重而延誤就醫，否則風險可能迅速升高。

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