我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷翔平親自報喜 第二個孩子平安出生了

比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯

21日迎夏至 天氣酷熱小心中暑和冷氣病 中醫曝緩解方法

記者林琮恩／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中暑需區分傳統中暑、冷氣病，可分別按壓曲池穴、風池穴緩解。（馬光中醫提供）
中暑需區分傳統中暑、冷氣病，可分別按壓曲池穴、風池穴緩解。（馬光中醫提供）

近期氣溫持續攀升，21日將迎來24節氣的夏至。中醫師徐國畯說，夏至太陽直射北回歸線，為一年中陽氣最盛時期，高溫警報頻傳，中醫觀念中認為「高溫耗傷心氣、熱擾心神」，容易導致民眾精神倦怠、心悸、失眠、中暑等疾病，針對失眠問題臨床上會開立清心降火藥方，而中暑治療則需區分傳統中暑、冷氣病，可分別按壓曲池穴、風池穴緩解。

徐國畯說，根據美國心臟協會（AHA），環境溫度每上升攝氏1度，心血管疾病相關死亡率增加2.1%，呼應中醫經典「黃帝內經・素問」提到的「心主夏、心苦緩」觀念，夏至中醫養生原則是「養心清熱」，不僅要消暑，更需要留意心血管與神經系統穩定，最常見的夏季熱傷害，在中醫理論中分成「陽暑」與「陰暑」，調理分項也各有不同。

陽暑是指傳統中暑，民眾在長時間烈日曝曬下，導致體溫調節失衡，常見高熱、大汗、極度口渴及頭暈症狀，針對此類中暑，可用石膏、知母、甘草（炙）、粳米四味藥組成的「白虎湯」，以達「清熱瀉火」功能。

陰暑則是民眾常說的「冷氣病」，因高溫流汗時立刻進入冷氣房，引發血管劇烈收縮、體溫調節障礙，導致頭動、噁心嘔吐症狀，可用香薷、白扁豆、厚朴組成的「香薷飲」調理。

除了中暑，夏至的高溫也易引發「夏日睡眠障礙」，徐國畯說，中醫認為「熱擾心神」，當環境濕熱，人體心火亢盛，便會出現入睡困難、淺眠易醒，近期他收治1名35歲張先生，入夏後時常覺得煩躁口渴，晚上需躺1小時才能入眠，白天又很疲勞、呈舌尖紅，診斷為「心火亢盛」引起失眠。

徐國畯表示，緩解失眠穴位為手掌中心，握拳時中指尖所對凹陷處的「勞工穴」；按壓手肘橫紋外側端凹陷處的「曲池穴」能清熱防暑，也可緩解夏日皮膚問題如濕疹、蕁麻疹、青春痘；枕骨下方2條大筋外側凹陷處的「風池穴」，則是緩解陰暑導致頭痛、肩頸緊繃的關鍵穴位。

中醫建議的夏至保健茶飲為「西瓜翠衣蓮子茶」，作法是將西瓜白色果皮部分，即「翠衣」取下30克，加上蓮子30克，洗淨後放入鍋中，加入1公升清水，大火煮沸後轉小火煮20分鐘，取出湯之後放涼飲用，可依個人口味加入冰糖。

精華 FAQ

  • 夏至屬一年中陽氣最盛時期，炎熱易使人體水分流失、心火亢盛，進而出現精神倦怠、心悸、失眠與中暑等熱傷害，因此要特別注意降溫與養心清熱。

  • 傳統中暑屬陽暑，多見烈日曝曬後高熱、大汗、口渴與頭暈，可用白虎湯清熱瀉火；冷氣病屬陰暑，常因流汗後急吹冷氣而頭痛噁心，適合以香薷飲調理。

  • 失眠可按勞工穴，曲池穴有清熱防暑效果，也能緩解濕疹、蕁麻疹與青春痘；風池穴可改善陰暑引起的頭痛與肩頸緊繃。茶飲則推薦西瓜翠衣蓮子茶。

心血管疾病

上一則

31歲女脂肪肝仍盼捐肝救父 陳肇隆率兩岸三地長庚團隊助她完成心願

延伸閱讀

端午前後天氣悶熱潮濕 醫：當心「濕邪」入侵引發五大不適症狀

端午前後天氣悶熱潮濕 醫：當心「濕邪」入侵引發五大不適症狀
即將進入「五毒月」盛夏高溫潮濕 中醫揭「夏季腸胃炎」三大體質警訊

即將進入「五毒月」盛夏高溫潮濕 中醫揭「夏季腸胃炎」三大體質警訊
大腦停不下來… 壓力型失眠 中醫揭3體質對症治療

大腦停不下來… 壓力型失眠 中醫揭3體質對症治療
退化性關節炎疼痛非冬天專利 醫：夏季3大原因讓膝蓋更痛

退化性關節炎疼痛非冬天專利 醫：夏季3大原因讓膝蓋更痛

熱門新聞

量孩子身高。示意圖。(路透)

🎙️孩子比同齡人矮半個頭？兒科醫生：最怕家長做這件事

2026-06-16 09:37
專家提醒，每天跳繩十分鐘可提升心肺、燃燒熱量，且有助維持骨密度與平衡協調，但要注意鞋款、地面與落地姿勢，以防安全。（圖／123RF）

跳繩是全身性運動 每天花10分鐘有6大好處

2026-06-13 02:00
國人經常外食。腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，台灣人常吃國民午餐，包括燒臘三寶飯、紅燒牛肉麵、鍋貼水餃、炸排便當與日本拉麵，屬於五大傷腎外食。（123RF）

這些國民午餐正在悄悄毀掉你的腎？醫師公布洗腎五大食物一次看

2026-06-18 04:46
許多人習慣使用塑膠袋裝熱仍食，忽略了高溫與塑膠接觸後可能帶來的風險。 (示意圖／AI生成)

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

2026-05-22 22:20
14日是德國神經精神暨病理科醫師阿茲海默的生日，台北榮總舉辦失智衛教講座喚起民眾對失智症關注，現場座無虛席。（記者沈能元／攝影）

台灣失智人口每年增加1萬人 醫：做好「趨吉避凶」4字口訣遠離失智

2026-06-14 05:45
李男有嚼食檳榔、牙周病。（烏日林新醫院提供）

奪命36小時 52歲男業務咳2天突胸痛 口腔細菌侵肺…手術救命

2026-06-13 05:09

超人氣

更多 >
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議
科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？
秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國