我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／大谷翔平親自報喜 第二個孩子平安出生了

比毛澤東、史達林、希特勒更有影響力？川普：聽起來不錯

台灣芒果熱銷海外 醫提醒吃這藥患者 過量恐交互作用

記者翁唯真／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣芒果品質優良，不僅在法國爆紅、韓國政府也宣布5%優惠關稅措施延長。（本報資料...
台灣芒果品質優良，不僅在法國爆紅、韓國政府也宣布5%優惠關稅措施延長。（本報資料照片）

台灣芒果品質優良，不僅在法國爆紅、韓國政府也宣布5%優惠關稅措施延長，不過醫師提醒，若有使用傳統抗凝血藥華法林（Warfarin）的患者，吃芒果及特定綠色蔬菜要特別小心，過量可能會產生交互作用，反而會讓藥效「沒有療效」。

芒果香甜可口是夏季必吃水果，不過並非人人都適合大量食用。心臟血管內科主治醫師黃建龍表示，抗凝血藥華法林需要肝臟中做轉換，如果食用過量的芒果、綠色蔬菜、香菇等，會跟肝臟中的抗凝血因子作用，不一定都是「促進抗凝血」更容易出血，有的時候反而會讓這個藥效「沒有療效」。

黃建龍說，現在有新型的抗凝血劑，就不會有吃什麼食物交互作用問題，不過醫師在開藥時會看患者的身體情況，選擇使用哪一款抗凝血劑，大部分用在洗腎病人或裝設金屬瓣膜等，因此醫師都會提供衛教單張讓患者注意飲食。

另振興醫院臉書也提醒，芒果建議每天控制在1顆或1片以內；葡萄柚與西柚內含「呋喃香豆素（Furanocoumarins）」，會狠狠鎖住肝臟的代謝酵素，大幅放大藥效，引發嚴重的出血危機；奇異果屬於高維生素K水果（每100克含約40微克），大量食用會讓抗凝血藥效直接失效；蔓越莓與蔓越莓汁會悄悄增強華法林的抗凝血作用，大幅增加皮下出血和胃腸道內出血的機率；酪梨含有較高的維生素K與脂肪，會干擾腸道吸收或加速藥物代謝，進而降低藥物的療效。

黃建龍提醒，不是這類食物都不能吃，而是要適當控制攝取量，避免影響藥物。另可安心適量食用的水果有西瓜水分高、維生素K極低；荔枝與龍眼雖然不含維生素K、不干擾藥效，但因為含糖量偏高，有糖尿病的病友還是要控制攝取量；香蕉與水蜜桃對凝血功能影響極小，但仍要適量食用；鳳梨正常適量食用，不會干擾藥物在體內的運作。

振興醫院提醒服藥者的夏日飲食指南，服用華法林最忌諱飲食習慣突然大反彈，如果真的很想吃某種水果，請每天維持「固定的小份量」；服藥務必配水，否則會直接破壞藥物在體內的穩定度；服藥期間若發刷牙時牙齦出血不止、沒碰撞卻突然出現大片青紫瘀青，尿液呈紅色或粉色、糞便發黑如柏油狀，突發性的嚴重頭痛、或是關節莫名腫痛（極可能是內出血），務必盡速就醫。

若近期打算改變飲食習慣（例如開始長期吃素）、或想自行補充任何保健食品，請務必先告知主治醫師，以便適時調整藥物劑量並定期抽血監測。

精華 FAQ

  • 因為芒果若吃太多，可能與華法林的代謝產生交互作用，讓藥效不穩定，甚至出現失去療效的情況，所以建議控制份量並維持固定攝取習慣。

  • 文中提到綠色蔬菜、香菇、葡萄柚、西柚、奇異果、蔓越莓與酪梨等，都可能干擾華法林作用，有些會增強出血風險，有些則會降低藥效。

  • 若刷牙牙齦持續出血、無故出現大片瘀青、尿液變紅或粉紅、糞便發黑、突然 شدید頭痛，或關節莫名腫痛，都可能是內出血警訊，應盡速就醫。

上一則

一緊張就跑廁所…腸躁症不是急性腸胃炎 低腹敏飲食可改善

下一則

31歲女脂肪肝仍盼捐肝救父 陳肇隆率兩岸三地長庚團隊助她完成心願

延伸閱讀

醫揭腎友5大水果地雷：楊桃最危險 嚴重致死

醫揭腎友5大水果地雷：楊桃最危險 嚴重致死
高營養芽菜抗發炎助排毒 4族群要小心吃

高營養芽菜抗發炎助排毒 4族群要小心吃
荔枝甜分高 糖尿病友、高脂肪肝別吃多 避免空腹食用

荔枝甜分高 糖尿病友、高脂肪肝別吃多 避免空腹食用
高溫不只防中暑 醫呼籲：糖友夏季慎防三大控糖危機

高溫不只防中暑 醫呼籲：糖友夏季慎防三大控糖危機

熱門新聞

量孩子身高。示意圖。(路透)

🎙️孩子比同齡人矮半個頭？兒科醫生：最怕家長做這件事

2026-06-16 09:37
專家提醒，每天跳繩十分鐘可提升心肺、燃燒熱量，且有助維持骨密度與平衡協調，但要注意鞋款、地面與落地姿勢，以防安全。（圖／123RF）

跳繩是全身性運動 每天花10分鐘有6大好處

2026-06-13 02:00
國人經常外食。腎臟科醫師洪永祥在臉書粉專「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文指出，台灣人常吃國民午餐，包括燒臘三寶飯、紅燒牛肉麵、鍋貼水餃、炸排便當與日本拉麵，屬於五大傷腎外食。（123RF）

這些國民午餐正在悄悄毀掉你的腎？醫師公布洗腎五大食物一次看

2026-06-18 04:46
許多人習慣使用塑膠袋裝熱仍食，忽略了高溫與塑膠接觸後可能帶來的風險。 (示意圖／AI生成)

他罹癌竟和外食「1習慣」有關 家人嘆：怎麼勸都不改

2026-05-22 22:20
14日是德國神經精神暨病理科醫師阿茲海默的生日，台北榮總舉辦失智衛教講座喚起民眾對失智症關注，現場座無虛席。（記者沈能元／攝影）

台灣失智人口每年增加1萬人 醫：做好「趨吉避凶」4字口訣遠離失智

2026-06-14 05:45
李男有嚼食檳榔、牙周病。（烏日林新醫院提供）

奪命36小時 52歲男業務咳2天突胸痛 口腔細菌侵肺…手術救命

2026-06-13 05:09

超人氣

更多 >
SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場

SpaceX掛牌一周...一般投資人幾乎白忙一場
川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議

川普稱義總理求合照 梅洛尼嗆捏造 外長「取消訪美」抗議
科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康

科學「甜蜜」新發現：戒糖反會破壞腸道健康
逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？

逃離中共奔向自由 卻遭ICE逮捕 華人民主夢碎？
秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國

秀「空軍一號」新機 川普：今年將再次前往中國