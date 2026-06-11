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止咳藥水喝過量「性情大變」 醫揭1危險成分誘發躁症

記者廖靜清／台北即時報導
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醫師提醒，止咳藥水成分「右美沙芬」過量恐誘發精神過度亢奮、影響大腦神經傳導物質。...
醫師提醒，止咳藥水成分「右美沙芬」過量恐誘發精神過度亢奮、影響大腦神經傳導物質。（本報資料照片）

一名65歲婦人因感冒後久咳不癒，除了服用診所開立的感冒藥外，還自行到藥局購買止咳藥水加強治療。沒想到短短兩天，她竟性情大變，不但連續數天幾乎不睡覺，還不停打電話給親友聊天，家人一度以為是「中邪」或受了什麼刺激，趕緊帶往身心科就醫。診斷發現，可能是感冒藥中的「右美沙芬（Dextromethorphan）」成分誘發的藥物性輕躁症。

收治個案的身心醫學診所院長周伯翰表示，婦人原本個性穩重、生活規律，就診時卻異常興奮，說話速度飛快、思緒跳躍，且已連續三天幾乎沒有闔眼，卻完全感覺不到疲倦。進一步詢問後發現，患者因咳嗽嚴重，自行增加含有「右美沙芬」成分的止咳藥水用量，加上本身家族有精神疾病病史，所以高度亢奮。

周伯翰指出，右美沙芬是許多感冒藥、止咳糖漿及綜合感冒藥中的常見成分，主要作用是抑制腦部咳嗽中樞訊號，被廣泛應用於治療乾咳。一般人在正常劑量下使用相當安全，但若超量服用、長期濫用，或與部分抗憂鬱藥物併用，便可能影響腦內神經傳導物質平衡，產生意想不到的副作用。

醫學研究認為，右美沙芬可能透過多種機轉影響情緒與認知。首先，它會干擾體內血清素代謝，若與抗憂鬱藥或其他提升血清素的藥物併用，可能導致俗稱「血清素症候群」，出現躁動、心跳加快、冒汗、意識混亂甚至幻覺等症狀。其次，高劑量右美沙芬具有阻斷NMDA受體作用，可能產生類似解離、欣快感等神經精神效應。

周伯翰強調，右美沙芬也會活化Sigma-1受體，進一步影響情緒調節與神經功能。近年來，右美沙芬也被應用於部分新型抗憂鬱藥物研發，但這類治療都需在醫師嚴密監測下進行，與民眾自行購買止咳藥水大量服用的情況完全不同。

周伯翰表示，藥物誘發的躁症通常具有可逆性，只要及早發現並停用相關藥物，大多數患者都能恢復正常。這名65歲婦人在停止服用含右美沙芬藥物，並接受適當神經穩定劑治療後，約一周便恢復原本狀態，睡眠與情緒也逐漸穩定。

周伯翰提醒，若感冒期間出現異常興奮、睡眠需求明顯下降、情緒高昂、語速極快，甚至出現幻覺、妄想等，不應單純認為是精神壓力造成，應回頭檢視近期服用的藥物內容，盡速就醫評估。尤其高齡者、曾有精神疾病病史、正在服用抗憂鬱藥物者，更要避免自行加重劑量或混合使用不同止咳藥品，以免產生交互作用。

精華 FAQ

  • 她在感冒久咳後，除了吃診所開的藥，還自行增加含右美沙芬的止咳藥水用量，結果短時間內出現亢奮、失眠與語速飛快等輕躁症狀。

  • 右美沙芬在超量、濫用或與抗憂鬱藥併用時，可能影響血清素代謝、阻斷NMDA受體並活化Sigma-1受體，進而造成躁動、幻覺或輕躁反應。

  • 高齡者、曾有精神疾病病史，以及正在服用抗憂鬱藥物的人最需小心，因為自行加量或混用止咳藥，較容易出現藥物交互作用與情緒異常。

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