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退化性關節炎疼痛非冬天專利 醫：夏季3大原因讓膝蓋更痛

記者沈能元／台北即時報導
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睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，炎熱天氣不只是讓人容易中暑，退化性關節炎患者因高溫、...
睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，炎熱天氣不只是讓人容易中暑，退化性關節炎患者因高溫、潮濕及生活習慣改變，都可能成為關節發炎惡化的重要因素。（本報資料照片）

許多人認為關節炎在冬天比較容易發作，尤其氣溫降低時，關節常感僵硬、痠痛加劇。近年來，門診卻發現，隨著夏季高溫來臨，不少退化性膝關節炎患者反而出現疼痛加重、膝蓋腫脹、活動困難等問題。睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，炎熱天氣不只是讓人容易中暑，退化性關節炎患者因高溫、潮濕及生活習慣改變，都可能成為關節發炎惡化的重要因素。

退化性關節炎是隨著年齡增長出現的關節磨損疾病，以膝關節最為常見。當關節軟骨逐漸磨損、關節液品質下降，便容易出現疼痛、僵硬、腫脹及行走不便等症狀。許多患者認為夏天氣候溫暖，關節應該比較舒服，但事實上，門診中常看到不少患者在夏季疼痛指數反而上升。

吳宛容說，夏天造成關節炎惡化原因相當多元，共有三大因素。首先是高溫造成身體水分流失，人體長時間流汗卻沒有適當補充水分，關節滑液的循環與代謝也受到影響，使關節潤滑度下降，增加磨擦與不適感。

其次，夏天時，許多人從炎熱的戶外進入冷氣強勁的室內環境，溫差動輒超過10度以上。反覆的冷熱刺激容易使關節周圍肌肉緊繃、血液循環變差，進而誘發疼痛與僵硬感。尤其是辦公室上班族、百貨公司服務人員或長時間待在冷氣環境中的長者，更容易出現相關問題。

此外，夏季午後雷陣雨，空氣濕度增加，也會影響部分患者的關節症狀。雖然目前醫學上對於天氣與關節疼痛的關聯仍持續研究，但許多患者確實會在濕度升高或氣壓變化時感受到關節不適加劇。

吳宛容說，中醫臨床上針對退化性膝關節炎患者，除了依個人體質進行調理外，也會搭配針灸、推拿及相關治療方式協助改善症狀。針灸可促進局部循環、減少發炎反應，並幫助緩解疼痛與僵硬感。部分患者經過規律治療後，不僅疼痛減輕，行走能力與生活品質也能獲得改善。

除了接受專業治療之外，日常保養同樣重要。吳宛容建議，夏季應養成充足補水的習慣，避免等到口渴才喝水。冷氣溫度不宜過低，建議維持在26至28度左右，必要時可使用薄外套或護膝保暖。長時間久坐者應每隔一小時起身活動，促進下肢循環。

運動方面則建議選擇對膝蓋負擔較小的活動，例如散步、游泳、騎腳踏車或水中運動。避免突然進行劇烈運動、爬山或長時間上下樓梯，以免增加關節磨損。若體重過重，也應適度控制體重，減少膝關節承受的壓力。

飲食方面，可多攝取富含優質蛋白質、深色蔬菜及抗氧化食物，例如魚類、豆製品、番茄、藍莓及綠色蔬菜等，有助於維持肌肉與關節健康。同時應避免過量攝取高糖、高油脂及加工食品，以減少身體慢性發炎的機會。

吳宛容說，膝蓋疼痛不只是老化的自然現象，更不應抱持「忍一忍就會好」的心態。若出現持續疼痛、上下樓梯困難、膝蓋腫脹或活動受限等情況，應及早尋求專業醫療評估與治療。

精華 FAQ

  • 夏天流汗多若補水不足，關節滑液循環與代謝會受影響；加上冷氣溫差大、濕度上升，容易讓肌肉緊繃、循環變差，進而加重疼痛與僵硬。

  • 三大原因包括高溫造成水分流失、冷熱溫差刺激關節，以及午後雷陣雨帶來的濕度與氣壓變化。這些因素都可能讓原本退化的膝關節症狀更明顯。

  • 應多補水、避免冷氣過低，必要時穿薄外套或護膝；運動可選散步、游泳、騎車等低衝擊活動，並控制體重、少吃高糖高油加工食品，若持續疼痛要及早就醫。

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