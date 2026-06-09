傳統肉粽成腎臟隱形負擔 醫師建議一天一顆並以天然食材取代

端午肉粽藏隱藏版高磷危機 ，嘉基醫師顏正杰提醒透析患者應嚴格控制飲水。（嘉義基督教醫院提供）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 傳統肉粽高鹽高油高磷高鉀，腎友吃多恐加重負擔。

傳統肉粽高鹽高油高磷高鉀，腎友吃多恐加重負擔。 重點二： 醫師建議端午節一天一顆，並以天然食材取代加工配料。

醫師建議端午節一天一顆，並以天然食材取代加工配料。 重點三：透析患者需控飲水與體重，節後暴增恐致水腫與血壓失控。

端午節 還沒到，粽香早已提前開戰，北部粽、南部粽、干貝粽、鮑魚粽輪番上桌，但對腎臟病患者而言，香噴噴的肉粽可能就是讓腎臟超時加班的隱形負擔。台灣嘉義基督教醫院腎臟內科醫師顏正杰表示，傳統肉粽不只是熱量炸彈，還是高鹽、高油、高磷、高鉀的集合體，吃太多恐引發水腫、喘不過氣，甚至增加心律不整的風險，嚴重時恐有生命危險。

一顆傳統肉粽內常含有滷肉、蛋黃、花生、蝦米、香菇等食材，加上醬油、沾醬調味，鈉含量驚人。腎功能不佳的患者，身體排除鉀、磷與水分的能力較差，攝取過量容易口渴、水腫。更容易被忽略的是隱藏版高磷危機，許多加工配料、蛋黃與滷製食材磷含量超標，長期攝取過量恐導致骨骼病變、皮膚搔癢，甚至增加心血管疾病 的風險，尤其是透析患者，若未妥善控制更讓身體負擔雪上加霜。

端午節不是不能吃粽子，而是要學會換個方式聰明吃。顏正杰建議，一天以一顆粽子為原則，並盡量選擇瘦肉、鮮香菇、蒟蒻丁等天然食材取代加工配料，減少鹹蛋黃、肥肉與高油炒料，同時可利用胡椒、蒜頭等天然辛香料提味，避免額外添加甜辣醬、醬油膏等沾醬。

吃粽子時也別忘了搭配一份燙青菜，不但能增加纖維攝取，也有助於消化。透析患者過節時則更要注意每日飲水量與體重控制，避免因節慶飲食導致水分滯留與血壓失控。顏正杰表示，很多腎友在節日後回診，才發現體重暴增二、三公斤，端午節是腎友飲食失控危險期之一，民眾不要因為一年才一次就放縱大吃。

慢性腎臟病初期症狀不明顯，平時若有高血壓、糖尿病或長期服藥習慣，更應定期檢查腎功能。端午節享受美食之餘，也別忘了替腎臟留一點喘息空間，少一點負擔、多一點健康，才能真正粽享佳節、腎利過關。

嘉基醫師顏正杰提醒傳統粽高磷高鉀，腎友端午放縱大吃恐引發心律不整。（嘉義基督教醫院提供）