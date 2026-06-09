我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普會放棄台灣嗎？英媒分析：政策未變 但保台決心已遭懷疑

川普看完NBA後證實「美軍阿帕契墜毀荷莫茲海峽」 原因仍不明

傳統肉粽成腎臟隱形負擔 醫師建議一天一顆並以天然食材取代

記者李宗祐／嘉義即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
端午肉粽藏隱藏版高磷危機 ，嘉基醫師顏正杰提醒透析患者應嚴格控制飲水。（嘉義基督...
端午肉粽藏隱藏版高磷危機 ，嘉基醫師顏正杰提醒透析患者應嚴格控制飲水。（嘉義基督教醫院提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：傳統肉粽高鹽高油高磷高鉀，腎友吃多恐加重負擔。
  • 重點二：醫師建議端午節一天一顆，並以天然食材取代加工配料。
  • 重點三：透析患者需控飲水與體重，節後暴增恐致水腫與血壓失控。

端午節還沒到，粽香早已提前開戰，北部粽、南部粽、干貝粽、鮑魚粽輪番上桌，但對腎臟病患者而言，香噴噴的肉粽可能就是讓腎臟超時加班的隱形負擔。台灣嘉義基督教醫院腎臟內科醫師顏正杰表示，傳統肉粽不只是熱量炸彈，還是高鹽、高油、高磷、高鉀的集合體，吃太多恐引發水腫、喘不過氣，甚至增加心律不整的風險，嚴重時恐有生命危險。

一顆傳統肉粽內常含有滷肉、蛋黃、花生、蝦米、香菇等食材，加上醬油、沾醬調味，鈉含量驚人。腎功能不佳的患者，身體排除鉀、磷與水分的能力較差，攝取過量容易口渴、水腫。更容易被忽略的是隱藏版高磷危機，許多加工配料、蛋黃與滷製食材磷含量超標，長期攝取過量恐導致骨骼病變、皮膚搔癢，甚至增加心血管疾病的風險，尤其是透析患者，若未妥善控制更讓身體負擔雪上加霜。

端午節不是不能吃粽子，而是要學會換個方式聰明吃。顏正杰建議，一天以一顆粽子為原則，並盡量選擇瘦肉、鮮香菇、蒟蒻丁等天然食材取代加工配料，減少鹹蛋黃、肥肉與高油炒料，同時可利用胡椒、蒜頭等天然辛香料提味，避免額外添加甜辣醬、醬油膏等沾醬。

吃粽子時也別忘了搭配一份燙青菜，不但能增加纖維攝取，也有助於消化。透析患者過節時則更要注意每日飲水量與體重控制，避免因節慶飲食導致水分滯留與血壓失控。顏正杰表示，很多腎友在節日後回診，才發現體重暴增二、三公斤，端午節是腎友飲食失控危險期之一，民眾不要因為一年才一次就放縱大吃。

慢性腎臟病初期症狀不明顯，平時若有高血壓、糖尿病或長期服藥習慣，更應定期檢查腎功能。端午節享受美食之餘，也別忘了替腎臟留一點喘息空間，少一點負擔、多一點健康，才能真正粽享佳節、腎利過關。

嘉基醫師顏正杰提醒傳統粽高磷高鉀，腎友端午放縱大吃恐引發心律不整。（嘉義基督教醫...
嘉基醫師顏正杰提醒傳統粽高磷高鉀，腎友端午放縱大吃恐引發心律不整。（嘉義基督教醫院提供）

精華 FAQ

  • 因為肉粽常含滷肉、蛋黃、花生與調味醬料，鈉、油、磷、鉀都偏高，腎功能不佳者較難排出，吃多容易引發水腫、喘與心律不整。

  • 建議一天以一顆為原則，配料盡量改用瘦肉、鮮香菇、蒟蒻丁等天然食材，少用肥肉、鹹蛋黃與加工料，並避免甜辣醬和醬油膏。

  • 透析患者除了控制粽子份量，更要注意每日飲水量與體重變化，避免節慶飲食造成水分滯留與血壓失控，否則回診時可能出現明顯體重上升。

端午節 心血管疾病

上一則

補充營養品踩7大地雷 等於浪費錢

下一則

端午節DIY「藥草香包」 中醫：工作可提神、放床邊提升睡眠品質

延伸閱讀

1顆粽子相當小便當 營養師教做富含膳食纖維鹹粽與甜粽

1顆粽子相當小便當 營養師教做富含膳食纖維鹹粽與甜粽
端午吃粽不怕「暈碳」 奇美醫推混米健康粽兼顧美味與永續

端午吃粽不怕「暈碳」 奇美醫推混米健康粽兼顧美味與永續
醫揭腎友5大水果地雷：楊桃最危險 嚴重致死

醫揭腎友5大水果地雷：楊桃最危險 嚴重致死
蔬菜汁、堅果攝取太多 醫：草酸過度累積反增腎結石風險

蔬菜汁、堅果攝取太多 醫：草酸過度累積反增腎結石風險

熱門新聞

周子梅醫生特別警告，雖然成人的乾眼症狀多為可逆，但對於處於發育期的兒童和青少年來說，長期近距離盯著螢幕會直接導致不可逆的眼軸增長，進而讓近視率一路飆升；示意圖。（圖／123RF）

🎙️一盯著手機就忘了這件事？小心 你的眼睛正在加速老化

2026-06-02 09:35
胃食道逆流已成現代人常見文明病，台灣平均每4人就有1人曾受其所苦，但許多人誤以為只有「火燒心」才算胃食道逆流，事實上症狀相當多元。（本報資料照片）

火燒心、久咳老不好？ 他靠「這」招擺脫20年胃食道逆流

2026-06-04 05:04
醫師提醒，護眼保健品可作為補充，但是否需要應先諮詢眼科醫師；示意圖。(圖／123RF)

10種超強食物 預防眼睛老化

2026-06-05 02:00
雞蛋是最經濟且營養密度最高的膽鹼來源之一，營養師提醒，一天吃下3、4顆蛋易導致蛋白質來源大多來自雞蛋，反而可能造成飲食多樣性不足。(本報系資料照)

天天吃蛋恐膽固醇爆表？研究：補對營養 可助大腦抗失智

2026-05-31 11:49
新式膠原蛋白眼內鏡不需切削角膜，成為視力矯正新選擇。（記者廖靜清／攝影）

視力矯正進入「加法時代」 40歲後老花族也加入脫鏡潮

2026-06-01 18:05
檸檬、柳橙、橘子含豐富的維他命Ｃ，但民眾若額外補充，建議攝取量是成人每日100毫克，安全上限1000毫克。（本報資料照片）

維生素C不是愈多愈好 醫曝過量4大中毒警訊 腹痛、嚴重腹瀉都上榜

2026-06-07 04:00

超人氣

更多 >
川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人

川普政府將規模空前的「取消國籍」最新一批有17人
洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿

洋男剛到中國 靠「1頓麻辣燙」與西安女開房、拍片炫燿
最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值

最貴一吻？勝宏董座陳濤爆緋聞 電梯內親掉540億市值
美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結
麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬

麻州2惡警歧視私訊曝光：辱罵吳弭小賤人、狂飆中國佬