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「新兵日記」傅子純驟逝 突失去心跳送醫搶救不治

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「新兵日記」傅子純疑血癌驟逝 醫：持續發燒、瘀青等4大警訊別輕忽

記者廖靜清／台北即時報導
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傅子純驟逝享年46歲。（民視提供）
傅子純驟逝享年46歲。（民視提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：民視演員傅子純傳出病逝，疑與急性血癌相關，享年46歲。
  • 重點二：醫師提醒白血病初期易似感冒，持續發燒與瘀青出血須警覺。
  • 重點三：急性骨髓性白血病病程快速，若同時出現多項症狀應盡快抽血檢查。

台灣民視八點檔當家演員傅子純7日下午傳出病逝消息，享年46歲，消息一出，震驚演藝圈與大批粉絲。鳳凰藝能總經理趙善意證實，傅子純因身體不適緊急送往淡水馬偕醫院搶救，醫師初步研判與急性血癌有關，確切病因仍待進一步確認。

傅子純憑藉軍旅劇「新兵日記」打開知名度，亦曾主演過多部戲劇，包括「風水世家」、「多情城市」、「黃金歲月」、「市井豪門」、「愛的榮耀」，演藝經歷豐富，在電影「血觀音」中也有出色表現，精湛演技與敬業態度在戲劇圈備受肯定。

傅子純傳出罹患血癌，而知名主持人沈玉琳去年也因血癌（急性骨髓性白血病，AML一度住進加護病房，所幸成功抗癌，並於2026年3月正式重返主持崗位。近年台灣血癌患者有增加趨勢，尤其急性骨髓性白血病因病程進展快速、症狀來勢洶洶，被醫界形容為「急、凶、猛」的癌症之一。

中華民國血液病學會急性骨髓性白血病工作組召集人、台大醫院血液腫瘤科教授侯信安表示，近年臨床上觀察到成人骨髓性白血病有年輕化趨勢，可能與環境荷爾蒙、塑化劑、化學物質暴露、空氣汙染甚至輻射等環境因子有關。若出現持續不明發燒、異常疲倦、瘀青出血或骨頭疼痛，應提高警覺、及早就醫。

侯信安指出，白血病初期症狀與一般感冒相似，例如發燒、疲倦、食欲差，因此容易被忽略。但如果感冒治療多次仍反覆高燒，且合併臉色蒼白、異常疲倦、牙齦出血、不明瘀青、貧血，甚至骨頭痠痛等情況，就應進一步接受血液檢查。

臨床上也曾有患者輾轉耳鼻喉科、家醫科甚至感染科，反覆就醫卻始終找不到原因，最後才確診白血病。侯信安強調，如果上述症狀持續、合併出血或貧血，就要高度懷疑是血液相關疾病。

侯信安說明臨床上AML常見四大警訊：

不明原因的極度疲倦或貧血

反覆發燒

不明瘀青或出血

骨骼或關節疼痛

若同時出現兩項以上症狀，應盡快就醫抽血檢查，切勿自行判斷為小病拖延治療。

精華 FAQ

  • 他傳出病逝，享年46歲，院方初步研判與急性血癌有關，因此震驚演藝圈與粉絲，也讓血癌警訊再度受到社會關注。

  • 常見警訊包括不明原因的極度疲倦或貧血、反覆發燒、不明瘀青或出血，以及骨骼或關節疼痛；若同時出現兩項以上，應盡快抽血檢查。

  • 因為初期症狀常像感冒，例如發燒、食慾差與疲倦，容易被當成小病；若治療多次仍反覆高燒，或合併出血、貧血，就要及早就醫確認。

癌症 腫瘤

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