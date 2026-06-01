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視力矯正進入「加法時代」 40歲後老花族也加入脫鏡潮

記者廖靜清／台北即時報導
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新式膠原蛋白眼內鏡不需切削角膜，成為視力矯正新選擇。（記者廖靜清／攝影）
新式膠原蛋白眼內鏡不需切削角膜，成為視力矯正新選擇。（記者廖靜清／攝影）

高度近視不再只是「看不清楚」的問題，現代人長時間使用3C，以及美瞳、角色扮演等造型需求增加，愈來愈多人對視力矯正的期待，已經提升到「舒適、方便」。不少人害怕改變角膜弧度的雷射手術，近期一項新型視力矯正手術成為科技業、高度近視族與美瞳愛好者的新選擇。

大學眼科根據公布資料，新引入的膠原蛋白眼內鏡（植入式隱形眼鏡）全球累積案例已突破400萬例，美國FDA近年也將適應年齡放寬至60歲，其應用範圍已從傳統高度近視患者，逐漸延伸至中年老花、高視覺品質需求族群。

大學眼科榮譽總院長林丕容表示，過去談到近視矯正，多數人會想到雷射，但部分患者因角膜厚度不足、近視度數太深，並不適合接受雷射手術。新式膠原蛋白眼內鏡則採「加法原則」，不需切削角膜，將特殊材質鏡片植入眼內，保留原有角膜結構，且具可逆性，吸引不少重視視覺品質與長期穩定性的患者。

林丕容說，植入式隱形眼鏡並非新技術，新式膠原蛋白眼內鏡前身已發展超過30年，由於屬於眼內植入醫材，臨床安全性觀察期相對漫長。隨著材料、生物相容性與微創設計提升，全球案例數才開始呈現「指數型成長」。

大學眼科分析1080例手術個案發現，患者平均年齡34.7歲，其中41歲以上占22.5%，顯示不少有老花困擾的中年族群，也開始尋求新的視力矯正方案。林丕容舉例，大學眼科醫師蕭家杰原本有1300度高度近視與老花問題，接受膠原蛋白眼內鏡搭配「微單眼視」設計後，改善高度近視，也保留近距離閱讀能力。

在科技業聚落密集的新竹，這類視力矯正需求更加明顯。大學眼科院長張沛瑞觀察，AI、半導體與高科技從業人員長時間盯著螢幕工作，對視覺清晰度與舒適感要求極高。部分患者近視甚至超過千度，加上合併老花，過去難以找到合適的矯正方式，如今透過新技術，終於能「脫鏡」重拾便利生活。

美瞳與Cosplay愛好者是近期詢問度暴增的一群。人氣Coser「Alma」因雙眼約1200度高度近視，長年戴厚重眼鏡導致鼻樑壓迫與頭痛，拍攝時還得面對鏡片反光、妝容受限等困擾。改戴隱形眼鏡後，又因長時間配戴容易乾澀不適，因此決定接受膠原蛋白眼內鏡手術。

近年不少中高度近視族群已陸續邁入40歲以上老花階段，也讓視力矯正需求出現變化。張沛瑞提醒，由於晶體需置入眼內，術前必須經過完整檢查，包括角膜厚度、前房深度、眼壓、視網膜狀況等，確認眼球結構安全性後才能施作。

美瞳與Cosplay愛好者也是近期詢問新式膠原蛋白眼內鏡的族群。（記者廖靜清／攝...
美瞳與Cosplay愛好者也是近期詢問新式膠原蛋白眼內鏡的族群。（記者廖靜清／攝影）

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