脾氣變差、常暴怒恐非正常老化現象 醫揭失智症「常見警訊」

失智症不只會讓人記憶力衰退，連個性與情緒也可能出現巨大改變，醫師指出，部分患者會出現暴怒、情緒失控，甚至攻擊他人的行為，原因與大腦掌管情緒與行為控制的功能退化有關。（AI生成）

失智症 歷程粗分可分為三階段，初期除了會出現認知錯亂，個性與情緒控管能力也會出現改變，甚至會出現攻擊他人的行為；台北榮總神經內科特約主治醫師王培寧表示，如果家人開始出現情緒障礙，又或是有攻擊他人的行為，就得懷疑是失智前期，失智導致情緒障礙，主因是大腦退化的部位，鄰近大腦掌管情緒中心，籲家人應提高警覺。

王培寧表示，失智症造成的大腦退化，會影響情緒調節與行為控制能力，患者可能不像過去一樣能適當壓抑情緒或控制衝動，因此較容易出現暴怒或攻擊行為。這類狀況並非只會發生在原本脾氣不好的人身上，而是任何患者都有可能出現，個性、脾氣與行為模式都和過去判若兩人，這也是失智症常見的十大警訊之一。

王培寧表示，若家屬發現長輩除了個性改變外，還伴隨記憶力下降、認知功能退化、方向感變差等異常情況，就應有警覺。這些改變不一定代表已進入失智，但可能是大腦開始退化的早期徵兆。

若失智症患者已經出現情緒障礙，是否能透過藥物改善？王培寧說，藥物的確能在部分情況下協助穩定情緒，但更重要的是減少誘發患者焦躁與不安的刺激來源。很多患者的暴怒行為，其實是在表達內心焦慮、挫折或不舒服，若能降低環境壓力與衝突，就有機會減少刺激，降低長輩產生可能不滿的情緒。

她建議，家屬可透過陪伴患者從事較熟悉、較有成就感的活動，協助轉移注意力，降低挫折感。規律運動也是重要方式之一，因為運動能促進多巴胺與血清素分泌，有助維持情緒穩定，對患者心理狀態有正面幫助。

至於失智症為何會影響情緒與行為，王培寧解釋，失智症原頭類澱粉蛋白堆積有關，但因為大腦病變已影響神經細胞功能與神經網路連結，導致整體神經活動異常，因此不只是記憶受損，連情緒、判斷與行為控制能力也會受到影響。