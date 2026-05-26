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結石不只是「疼痛地獄」 醫：卡住恐釀敗血症 高糖飲料、少喝水是地雷

記者廖靜清／台北即時報導
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醫師提醒，愈來愈多年輕人罹患結石，跟高糖飲料、少喝水有關。示意圖。（123RF）
醫師提醒，愈來愈多年輕人罹患結石，跟高糖飲料、少喝水有關。示意圖。（123RF）

不少人以為結石只是「痛一下」，如果阻塞導致尿液無法排出，容易併發感染，甚至永久損傷腎功能或引發敗血性休克。台灣林口長庚醫院高齡泌尿科主任侯鎮邦提醒，結石若造成阻塞，細菌容易在體內滋生，一旦感染擴散至全身，就可能演變成敗血症，絕不能輕忽。

侯鎮邦表示，結石本身容易藏匿細菌，若又堵塞泌尿道，讓尿液無法順利排出，就像「馬桶堵住、髒水沖不掉」，時間久了細菌便會大量繁殖，進一步引發致命感染。當出現發燒、畏寒、排尿疼痛或血尿時，代表感染可能已擴散，須接受抗生素治療，並將結石清除。

侯鎮邦說，泌尿道結石是臨床上最常見引發敗血症的結石類型之一，尤其腎結石、輸尿管結石若造成尿路阻塞，容易導致腎臟發炎，嚴重時甚至演變為敗血性休克。而身體其他部位的結石也可能引發嚴重感染，例如膽結石阻塞膽管，可能造成膽囊炎、膽道感染。不過，民眾熟知的牙結石則與此不同，通常不會直接導致敗血症。

侯鎮邦觀察，近年愈來愈多年輕人罹患結石，原因跟食物攝取有關。因現代人飲食西化、高糖飲料與碳酸飲料攝取增加，再加上偏愛高蛋白、高油脂飲食，都是結石風險升高的重要原因。

「現在2、30歲有結石，已經不少見。」侯鎮邦表示，年輕上班族久坐少動、不喝水，甚至憋尿，導致尿液濃度變高，容易形成結晶與結石。炎熱天氣也是危險因子，夏天大量流汗，若水分補充不足，尿液濃縮後結石機率大增。廚師、工廠作業員更是高危險群，因工作環境悶熱、無法自由喝水或上廁所，結石發生率偏高。

結石好發年齡大約落在40至50歲，但近年有年輕化趨勢，尤其若本身有家族史，更應提高警覺。該如何預防結石？侯鎮邦提醒，最重要仍是「多喝水」。一般成人每天應攝取足夠水分，避免尿液過度濃縮。飲食方面則要減少高糖飲料、碳酸飲料及過量動物性蛋白攝取，少鹽、少油也有助降低風險。

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