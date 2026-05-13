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狐臭也爆「年輕化」？ 醫：最小年僅國小三年級 狐臭門診三成未滿18歲

記者廖靜清／台北即時報導
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李多慧為青春應援，鼓勵青少年正視異味問題。（記者廖靜清／攝影）
李多慧為青春應援，鼓勵青少年正視異味問題。（記者廖靜清／攝影）

青春期原本是建立自信與人際關係的重要階段，但近年醫界發現，青少年「腋下多汗與異味」有早齡化現象，甚至成為校園霸凌與心理壓力的導火線。林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立指出，門診中約有三分之一患者未滿18歲，甚至曾有小學三年級學生因狐臭問題求診，顯示腋下異味困擾已不再只是成年人問題。

黃耀立表示，人體有兩種汗腺，小汗腺負責排汗，大汗腺則與異味有關，通常青春期受到性荷爾蒙刺激後才會成熟，但近年因飲食西化、早熟現象增加，許多孩子10、11歲便開始出現腋下異味與多汗問題。「以前多是成年人來看診，現在國小高年級、國中生的患者也不少見。」

根據國際多汗症協會（IHHS）資料，腋下異味平均發生年齡已提前至11歲左右，最新調查也顯示，有高達93%的10至19歲青少年曾受腋下困擾，其中57%有異味問題、54%衣服出現濕黃污漬，甚至44%因此刻意與他人保持距離。

聯合心理諮商所所長邱永林指出，青春期是最在意外表與同儕眼光的階段，若因體味遭議論，容易形成羞恥、自卑與社交退縮，甚至演變成拒學或憂鬱問題。他分享，一名國中籃球校隊，因為運動後大量流汗產生異味，被同學取笑而不想再打球，經接受治療後才逐漸恢復自信。

邱永林強調，腋下多汗與異味看似生理困擾，實則嚴重影響人際交往、自信與心理健康。若家長能及早察覺孩子行為變化，並尋求專業醫療與心理協助，有助於避免問題惡化為長期心理陰影。國際研究顯示，腋下多汗青少年中，約31%出現焦慮症狀、35%有憂鬱傾向，75%認為問題已嚴重影響校園社交。

狐臭與基因有關，若父母都有相關問題，孩子遺傳機率高達八成；即便只有單方家長有狐臭，也有五成機率遺傳。黃耀立提醒，「濕耳垢」與家族史是兩大重要線索，家長若發現孩子有相關特徵，可提早留意是否出現多汗與異味問題。

不少家長擔心孩子年紀太小，不適合手術或長期用藥，因此選擇忍耐或自行處理。黃耀立說，門診中常見家長帶孩子嘗試各種偏方，包括檸檬汁、小蘇打粉、迷迭香、中草藥等塗抹腋下，結果反而造成接觸性皮膚炎；也有人長期使用止汗劑、香水掩蓋味道，導致皮膚敏感。

長庚團隊針對21名青少年進行研究發現，接受非侵入性的微波熱能止汗治療，不僅汗水與異味明顯改善，焦慮、憂鬱指數也同步下降。黃耀立指出，該療程利用微波熱能破壞腋下大、小汗腺及部分毛囊，平均可改善約八成汗水與異味，且不需開刀、恢復期短，青少年通常需1至2次療程即可。

啦啦隊女神李多慧以「清新大使」身分現身分享經驗，呼籲青少年不要因身體變化感到羞恥，「其實很多孩子不是不在意，而是不知道怎麼開口。」尤其在運動過後，汗水與氣味更加明顯，容易讓人感到在意與不自在。若家長發現孩子已有腋下多汗、異味等情況，應盡早陪同尋求專業醫療評估與協助。

林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立指出，狐臭是校園隱形壓力來源，調查顯示逾九成青少年...
林口長庚醫院皮膚部副部長黃耀立指出，狐臭是校園隱形壓力來源，調查顯示逾九成青少年曾受腋下困擾。（記者廖靜清／攝影）

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