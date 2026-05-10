腎功能「數值」差不代表腎臟真的壞了？ 醫揭「假性腎衰竭」5大元凶

腎臟科醫師表示，健檢前喝雞湯、熬夜、狂運動都可能讓腎功能數值失真；示意圖。（123RF）

健檢前喝雞湯、熬夜、狂運動都可能讓數值失真，腎臟科醫師洪永祥說，很多人健檢發現eGFR（腎絲球過濾率）紅字，看到數值突然下降就以為腎臟快壞掉，甚至擔心洗腎。但eGFR其實是透過血液中的「肌酸酐」（Creatinine）推算而來，只要影響肌酸酐濃度的因素出現，就可能造成「假性腎功能下降」。

洪永祥在臉書「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」分享，健檢發現eGFR暴跌，可能是前一天做錯事。一名55歲陳先生拿著健檢報告，神情慌張地走進診間詢問：「我是不是快洗腎了？」他三個月前的腎功能eGFR還有85，沒想到最新健檢竟驟降到52，瞬間落入慢性腎臟病第三期範圍，驚嚇到整晚睡不著。

腎功能一夕暴跌？「eGFR的劇烈波動，可能是抽血前一天做了一些自以為很健康的事。」洪永祥進一步追問，發現陳先生抽血前一晚因工作疲累，連喝兩大碗濃郁雞湯補身，影響到血液濃稠度，導致血中肌酸酐短暫上升，所以檢查數值就會大亂。

洪永祥說，臨床上最常見的第一個地雷，就是「抽血前激烈運動」。不少人平時缺乏運動，卻在健檢前一天突然晨跑、重訓，甚至挑戰10公里路跑。由於高強度運動後，肌肉代謝增加，甚至出現微小肌肉損傷，都可能讓血中肌酸酐短暫升高，使eGFR被低估。

第二個常見錯誤則是「空腹過頭」，許多人誤以為健檢空腹代表連水都不能喝，有人甚至從半夜開始滴水不沾，導致脫水、血液濃縮，使肌酸酐升高，eGFR下降。尤其夏天流汗多、長時間禁水，更容易讓數值失真。而有些人為了讓「報告數字漂亮」，抽血前狂灌水，反而可能讓腎功能被高估。

第三個隱形殺手，則是健檢前的大魚大肉。洪永祥指出，不少民眾抱著「反正明天要禁食，今晚先享受大餐」心態，吃燒肉、牛排、麻辣鍋。其實，熟肉本身含有大量肌酸與肌酸酐前驅物，可能讓血中肌酸酐短暫上升。研究報告指出，高蛋白肉類飲食後，肌酸酐可能上升15%至30%，影響恐持續超過12小時。

此外，熬夜與睡眠不足，也可能讓腎功能數值短暫惡化。洪永祥強調，睡眠不足會影響荷爾蒙、自律神經、血壓與水分平衡，因此科技業、輪班族與醫護人員特別容易出現eGFR短暫下降情況。

第五個常被忽略的因素，則是保健品與健身補充劑。近年許多健身族會補充肌酸（Creatine）、高蛋白或增肌產品，但肌酸代謝後本來就會形成肌酸酐，因此抽血時數值可能偏高。此外，部分止痛藥、來路不明減肥藥與中草藥偏方，也可能真正傷害腎臟。

洪永祥表示，單次eGFR下降，不代表一定是慢性腎衰竭。根據國際KDIGO慢性腎臟病指引，腎功能異常持續超過3個月，並合併蛋白尿、血尿或腎臟結構異常等，才能診斷慢性腎病。想讓腎功能檢查更準確，抽血前一天應避免激烈運動、勿暴飲暴食、正常飲水、睡滿6至7小時，並主動告知保健品與藥物使用情況。