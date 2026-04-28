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鼻塞不只是小毛病 醫：拖久恐影響心血管與發育

記者萬于甄／台南即時報導
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奇美醫院耳鼻喉部主治醫師陳力瑀提醒，鼻塞是各年齡層常見困擾，潛在危害也常被低估，...
奇美醫院耳鼻喉部主治醫師陳力瑀提醒，鼻塞是各年齡層常見困擾，潛在危害也常被低估，若鼻塞問題久未改善，就應及早就醫評估。（記者萬于甄／攝影）

鼻塞看似常見小事，卻可能影響睡眠、學習甚至外觀發育，台灣台南一名36歲李姓工程師長期依賴鼻噴劑反致病情惡化，另有學童因腺樣體肥大影響專注力，奇美醫院耳鼻喉部主治醫師陳力瑀提醒，鼻塞是各年齡層常見困擾，潛在危害也常被低估，若久未改善，應及早就醫評估。

陳力瑀提到，36歲李男從小飽受過敏性鼻炎困擾，近年鼻塞加劇，長期依賴市售血管收縮劑鼻噴劑，反而引發嚴重的藥物性鼻炎，經門診檢查發現是鼻中隔彎曲與下鼻甲肥大，透過內視鏡動力旋轉刀微創手術治療，出院後睡眠與打呼問題大幅改善。

另外，一名6歲男童因長期鼻塞、流鼻水，夜間打呼且睡眠中斷，導致白天注意力不集中，家長原以為是單純過敏，但持續用藥仍未改善，也擔憂影響顏面發育，趕緊就醫檢查才發現是腺樣體及下鼻甲嚴重肥大，經微創手術治療，男童睡眠總算變得安穩，白天學習專注力也提升。

陳力瑀表示，鼻塞常見原因包括過敏性鼻炎、鼻中隔彎曲、藥物性鼻炎及兒童腺樣體肥大等，成人若長期鼻塞，恐引發睡眠障礙並增加心血管疾病風險；兒童則可能因長期張口呼吸，影響顏面骨骼發育與學習表現。

她提到，過去鼻部手術最令病人恐懼的，莫過於術後鼻腔內必須塞滿止血棉條，目前臨床上採用內視鏡結合動力旋轉刀的微創手術，可精準移除病灶並保留正常黏膜，且手術過程約30分鐘，搭配止血與修復敷料，有效減少術後疼痛與腫脹。

陳力瑀說，病人術後出院隔天即可恢復日常生活，但仍需注意1周內不可做粗重或需負重之工作，且不可劇烈運動。她呼籲，若鼻塞持續未改善，應及早就醫，避免延誤治療時機，醫療團隊也會透過內視鏡評估並經醫病共享決策，為病人量身規畫合適的治療計畫，改善鼻塞困擾。

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