下床「第一步」銳利刺痛 足底筋膜炎別再按腳底

醫師提醒，如果下床第一步感覺到腳底傳來劇烈刺痛，小心是足底筋膜炎。（123RF）

早上起床腳一落地，腳跟就像踩到圖釘一樣出現銳利刺痛，步行幾分鐘好像緩解，但久站、行走過久後，痛覺又再度產生......。中醫師陳楚鏞表示，這是足底筋膜炎患者最典型的主訴，最常見的症狀就是下床踩地的第一步產生劇烈疼痛，足跟內側及足弓處可能有明顯壓痛。

「哪邊痛就壓哪裡。」陳楚鏞表示，許多人以為足底筋膜炎是因為腳底發炎，所以拚命踩網球、按摩痛點，但效果往往有限，甚至愈按愈痛。從中醫傷科的結構觀點來看，人體背側筋膜是一條連貫的鏈條（足太陽膀胱經），足底筋膜向上連接跟腱，再連接小腿腓腸肌與比目魚肌，形成一條重要的後側張力鏈。

小腿肌肉過度緊繃、縮短，會把足底筋膜用力往上拉，導致腳跟附著點產生撕裂與發炎，「足底筋膜因過度使用而產生微小撕裂所致。」陳楚鏞說，預防足底筋膜炎的方式包括減少長時間步行或站立、選擇適合的鞋子、適當的休息、控制體重、避免運動過度、減少高衝擊足部的運動等。

4月媽祖遶境，長時間行走讓足底反覆受到衝擊，若出現持續性腳跟疼痛、刺痛，就要小心是足底筋膜炎，應適當休息及伸展放鬆，利用休息時間做小腿肌和足底筋膜的伸展。除了繞境活動，陳楚鏞建議，日常也要注意「減輕足底負擔、放鬆緊繃筋膜」，運動或行走時要選擇適合的鞋子，減少筋膜拉扯並平均分散壓力。

從中醫觀點來看，針傷科治療策略為「鬆上解下」，陳楚鏞說，足底筋膜炎的治療重點不是在腳底，而是針對小腿肚的「承山穴」與周邊僵硬肌束進行針刺或撥筋。當小腿放鬆了，足底的拉扯力道自然消失。若患者伴隨扁平足或高弓足，在長時間走動後會造成足弓緊繃，可透過針刺分散足底壓力進而達到緩解疼痛。

足底筋膜炎在中醫歸為「足痛、跟痛」，陳楚鏞提醒，中醫治療底筋膜炎，用基本的針灸治療即可，得了足底筋膜炎，請暫停跑步或登山，多休息是關鍵。居家復健建議多做「弓箭步」伸展小腿後側，或以熱水泡腳放鬆肌肉。另外，搭配熱敷、穴位按摩（如湧泉穴）以及使用正確鞋墊，可有效緩解疼痛。