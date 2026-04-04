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全家牙刷放同1漱口杯 專家提醒這行為恐有健康隱憂

記者翁唯真／台北即時報導
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不少民眾習慣將全家牙刷集中插在同一個漱口杯中，專家表示，傳染病多且牙刷相互碰觸，...
不少民眾習慣將全家牙刷集中插在同一個漱口杯中，專家表示，傳染病多且牙刷相互碰觸，這樣的習慣恐增加細菌與黴菌孳生風險，甚至可能造成交叉感染。（記者翁唯真／攝影）

不少民眾習慣將全家牙刷集中插在同一個漱口杯中，甚至長期放置於潮濕的浴室環境中，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈表示，傳染病多且牙刷相互碰觸，這樣的習慣恐增加細菌與黴菌孳生風險，甚至可能造成交叉感染，對健康帶來隱憂。

近日開始下雨，整體環境相當潮溼，不過日常生活中，浴室也是個容易長期潮濕的環境。譚敦慈說，台灣民眾普遍習慣將牙刷共用同一個漱口杯收納，但牙刷彼此容易接觸，加上口腔本身就帶有細菌，若再遇上流感等傳染病流行期間，交叉感染風險將大幅提高，因此建議每個人都應使用獨立牙刷杯，避免共用。

此外，浴室環境潮濕，若牙刷未妥善瀝乾，或收納於底部易積水的容器中，也容易成為黴菌滋生溫床。譚敦慈說，曾見不少家庭的牙刷杯底部出現明顯黴菌，且黴菌有孢子會四散在浴室及空氣當中，若未加以留意，長期下來恐影響健康。

譚敦慈建議，在牙刷收納方式上可改用懸掛式收納架，並避免使用有蓋設計，讓牙刷在通風狀態下自然滴乾，降低潮濕環境對細菌與黴菌生長的影響。同時，也應定期檢查牙刷放置區域是否發霉，並保持環境乾燥清潔。

針對牙刷更換時機，譚敦慈指出，並非一定要等滿3個月再定期更換，只要發現刷毛外翻、變形或出現黴斑，就應立即更換。尤其部分民眾刷牙力道較大，牙刷耗損速度更快，更應提早更換。

譚敦慈也提醒，浴室內其他物品如毛巾、垃圾桶等，若長期處於潮濕狀態，也容易滋生黴菌，建議毛巾避免長時間懸掛於浴室內，並保持地面乾燥，減少黴菌生長機會。不應將浴室發霉視為正常現象，透過改善日常收納習慣與環境清潔，可有效降低沒菌引發的失智及免疫力下降的健康風險。

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