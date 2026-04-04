清明肝氣旺易煩躁、祭祖思親引發悲傷情緒 中醫：恐導致血壓攀升

玫瑰花茶具有疏肝解鬱、和血調經、行氣止痛的功效，能幫助女性舒緩情緒低落、胸悶脹痛、乳房脹痛、經前不適等常見症狀。（中醫師林姸余提供）

明天4月5日為清明節，中醫師林姸余指出，清明前後晝夜溫差較大、晴雨多變，容易使民眾受涼感冒，中醫觀點認為，人體雖已隨春氣而陽氣升發，但尚未充盛，極易受外邪侵襲，因此過敏性鼻炎、感冒、扁桃腺炎等呼吸道疾病較常見，且清明為肝氣旺盛之時，民眾容易煩躁易怒，加上掃墓追思引起悲傷情緒，恐誘發血壓攀升，建議飲食上可多吃百合、菠菜等健脾利濕食材。

林姸余指出，清明前後診間最常看到的疾病，包括過敏性鼻炎、感冒、扁桃腺發炎、支氣管炎、肺炎等呼吸道疾病，關節炎、氣喘、身心相關疾病也容易復發，建議有前述病史病人，飲食要忌「發物」，也就是容易生痰、上火的食物，如麻辣火鍋、炸物、羊肉等大辛大熱之品，避免邪熱化伙、誘發嘴破、青春痘、瘡癰囊腫等疾病。

春季多風且濕氣漸增，外在濕邪與體內濕氣相互作用，林姸余表示，容易導致眼睛、鼻子和皮膚「過敏癢」症狀加重，嚴重者容易四肢水腫、胃腸消化功能變差、便秘，小腹變大或腹脹腹瀉等症狀。尤其工作壓力大者，肝木過旺會克脾土，使脾胃功能下降，形成「肝旺脾虛」的典型春季體質變化，更容易出現疲倦困乏等「春睏」的症狀。

「清明為肝氣最旺盛之時，肝主疏泄、調暢氣機並影響情志。」林姸余說，清明前後，若民眾情緒波動或壓力過大，容易出現煩躁易怒、胸悶、頭痛、失眠等症狀；清明掃墓追思可能引發悲傷情緒，肝氣鬱結化火，甚至可能誘發血壓升高與心腦血管問題，建議民眾把握「調肝降火、健脾祛濕」原則，可選百合、菠菜、山藥等食材，避免暴飲暴食，並減少高油脂、辛辣及刺激性食物。

林姸余表示，春季宜多食柔肝養肺、健脾利濕之品，如百合、菠菜、山藥等，日常保健飲品，可選擇「養肝、穩定情緒」茶飲，尤其女性若長期心情壓抑焦慮，容易罹患子宮肌瘤、乳房纖維囊腫等疾病，建議可服用玫瑰花茶，具有疏肝解鬱、和血調經、行氣止痛的功效，能幫助舒緩情緒低落、胸悶脹痛、乳房脹痛、經前不適等常見症狀。