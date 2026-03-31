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月經來不能吃冰？ 中醫：「虛寒體質」避生冷食物

記者廖靜清／台北即時報導
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天氣漸熱，許多人選擇吃冰消暑，中醫師提醒，女性生理期仍要避開生冷食物。（本報資料...
天氣漸熱，許多人選擇吃冰消暑，中醫師提醒，女性生理期仍要避開生冷食物。（本報資料照片）

生理期到底能不能吃冰？每個月的那幾天，總是會聽到長輩叮嚀「不要吃冰」、「不要洗頭」、「不能運動」。中醫師李郁佳表示，這些經期禁忌聽起來煞有其事，但從現代中醫與生理學的角度來看，並沒有很強烈的實證醫學證據佐證，但屬於較虛寒的體質，冰品會減低臟腑陽氣運作，讓身體代謝循環下降。

李郁佳指出，生理期最好避免吃冰，因為冰冷食物會刺激交感神經，導致骨盆腔血管急劇收縮，使子宮收縮更加劇烈，引起痙攣性疼痛。從中醫觀點來看，吃冰對人體傷害極大，中醫病機術語「寒則收引」，當寒氣侵入人體，把寒氣直接帶進身體，而屬性偏寒的食物也會造成體內的寒邪聚積。

李郁佳提醒，生理期來的前一周到結束，應避免冰品、生菜沙拉、西瓜、柚子等寒性食物，包括生食、冰飲、濃咖啡、辛辣食物等。多攝取溫熱湯品、黑糖薑茶、富含鐵質食物，幫助溫暖子宮，降低經期疼痛。多吃些豬肝、菠菜、黑芝麻，這些食物能提升血紅素與補充鐵質。

除了吃冰之外，生理期的飲食還有其他需要注意的地方，有些人會補充巧克力止痛。李郁佳說，巧克力只能短暫改善情緒，卻可能加重身體負擔。許多女性將巧克力視為經期的救星，但大部分市售巧克力含糖量極高，高糖分會引發血糖急劇波動，導致情緒起伏更劇烈，且可能引發體內發炎反應，加重經痛。

「如果真的想吃，建議選擇純度85%以上的黑巧克力。」李郁佳說，精製糖的甜品淺嚐即可，不宜過量。生理期的甜品，首推紅豆湯，紅豆有豐富的鐵質及膳食纖維，有助於補充血氣、消水腫。另外，黑糖薑茶、桂圓紅棗湯、酒釀蛋湯等，能有效溫暖子宮、促進血液循環。

經期運動會導致「血崩」？李郁佳說，運動視強度而定，輕度運動反而能緩解經痛。許多人認為經期運動會造成出血過多，但若完全臥床不動，反而不利於骨盆腔的氣血循環。這段期間要避免劇烈重訓、高強度間歇運動、腹部加壓動作等，建議散步、瑜伽伸展或伸展操，促進腹部氣血流動，幫助經血順暢排出。

而洗頭的迷思真相，李郁佳強調，關鍵在「洗完後的處理」，而非洗頭本身。中醫並不完全反對經期洗頭，重點在於避免寒邪入侵。洗頭本身不會造成血液倒流，但若在洗完頭後，沒有立即將頭皮徹底吹乾，頭部的毛孔與經絡會因為濕氣而受寒。

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