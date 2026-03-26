我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

168斷食最後一餐幾點吃？台大研究：這時間讓你8周多瘦1公斤

柯文哲強調不會逃亡 問7000萬台幣交保金「可以減嗎」

網紅老黑提早退休卻陷情緒風暴 躁鬱症常被誤當憂鬱症 醫揭十大症狀

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，高達7成躁鬱症被誤當憂鬱症，需配合規律作息與心理諮商，能有效減少復發；示意圖。（123RF）
醫師提醒，高達7成躁鬱症被誤當憂鬱症，需配合規律作息與心理諮商，能有效減少復發；示意圖。（123RF）

知名旅遊作家、經營粉絲團「老黑看世界」的網紅田臨斌，45歲正值事業巔峰就選擇優退，以寫作、旅行為職志。退休20年來，除了分享人生哲學，也受躁鬱症所苦，甚至環遊世界的遊程因病發被迫中斷旅程。

躁鬱症又被稱為「雙向情緒障礙症」，患者情緒會異常高昂或低落，躁與鬱同時發生或轉換。身心醫學診所院長周伯翰指出，臨床上高達70%的躁鬱症患者，在初期常被誤當作憂鬱症治療。若長期將躁鬱症當成憂鬱症治療，不僅抗憂鬱藥物反應不佳，甚至可能引發「轉躁」風險，情緒有如雲霄飛車般劇烈。

網紅「老黑」初期被診斷為單純憂鬱症，接受長期藥物治療與近70次的經顱磁刺激（rTMS）治療。然而，他的病情卻陷入「改善二周後又急轉直下」的惡性循環，演變為治療無效的頑強型憂鬱症。即使服用足夠劑量的抗憂鬱藥物，仍未見顯著療效，依然情緒低落、對事物失去興趣、失眠等。

周伯翰說，透過詳盡病史回溯與「近紅外光腦光譜儀（NIRS）」檢查，才確診田臨斌為「第二型躁鬱症」。其治療以藥物為核心，搭配心理治療與生活調整，在調整治療策略、加入情緒穩定劑後，絕望、掙扎的痛苦才真正緩解，慢慢回復生活品質。

周伯翰表示，躁鬱症患者往往是在憂鬱期就醫，而輕躁期的症狀常被忽略或誤認為病況突然變好。精神醫學經典教科書「Synopsis of Psychiatry」指出，若憂鬱發作具有特定特徵，應提高警覺，懷疑是否為躁鬱症而非單純憂鬱症。

每年3月30日是「世界躁鬱症日」（World Bipolar Day），周伯翰提醒，躁鬱症的躁常被誤解成「暴躁的躁」，但患者在躁期或輕躁期時的典型表現，包括持續情緒興奮、精力旺盛、自信心膨脹、話變多、睡眠需求減少，且可能會出現衝動購物、魯莽投資，或不尋常的性欲上升等行為。

躁鬱症是一種大腦功能失調的疾病，若長期情緒波動明顯或憂鬱症治療效果不佳，周伯翰分享，可以自我檢視10大指標，並及早尋求專業醫師的精準醫療，透過適當治療，仍有機會擺脫情緒困境，恢復穩定生活。

1.年輕時出現憂鬱：憂鬱在青少年或年輕時期即發生，一般憂鬱症好發於40歲。

2.出現精神症狀：憂鬱發作時伴隨妄想、幻覺等現象。

3.產後憂鬱症：產後出現嚴重的情緒低落或起伏。

4.病程特徵：憂鬱發作時程時間短，呈現「來得快、去得也快」的趨勢。

5.心智反應：發作時會出現明顯的心智遲緩、反應變慢與記憶力變差。

6.非典型症狀：包含大吃大喝、嗜睡、對開心的事情仍有反應、身體沉重無力、對人際關係極度敏感、突然焦慮或歇斯底里。

7.季節性規律：憂鬱發作具有明顯的季節性變化。

8.家族史：家族中曾有人患有憂鬱症或躁鬱症或思覺失調症。

9.病前性格：在發病前個性開朗樂觀，充滿自信與活力，憂鬱時像變了一個人。

10.產生抗藥性：初期對抗憂鬱藥有反應，但在無重大壓力下效果突然變差，產生抗藥性。

憂鬱症

上一則

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

延伸閱讀

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入

馬英九控訴前親信引發關注 醫師示警：家人有這些行為要及早介入
失智不只健忘「這類」患者還失語 中醫師曝飲食預防有2大重點

失智不只健忘「這類」患者還失語 中醫師曝飲食預防有2大重點
女童頭痛嗜睡竟是免疫攻擊腦部 醫示警：步態異常是重要警訊

女童頭痛嗜睡竟是免疫攻擊腦部 醫示警：步態異常是重要警訊
壓力、過勞、常戴耳機… 耳鳴年齡下修 愈早治療愈早好

壓力、過勞、常戴耳機… 耳鳴年齡下修 愈早治療愈早好

熱門新聞

腎臟科醫師提醒，全麥吐司的高磷、高鉀特性會加重腎臟負擔。（本報資料照片）

早餐吃錯小心腎衰竭加速 退休工程師戒「這2樣」躲掉洗腎

2026-03-18 04:51
採買新食材前，可先做好廚房斷捨離，檢視冰箱內可能存在的黴菌毒素與重金屬。示意圖。（Photo by Lisa Anna on Unsplash）

冰箱隱形毒物大掃描 1物煮沸殺不死 醫：當心慢性發炎

2026-03-22 16:40
50多歲高中女教師就醫檢查出飛蚊症並以雷射治療，黑影竟擴散成無數個小黑點，身心俱疲下更因此罹患憂鬱症。示意圖。本報資料照片 劉沁娥

🎙️越來越多人眼前飄黑影…飛蚊症成因大公開 這些族群最危險

2026-03-24 09:35
綜合世界各國最新研究報告，8種生活習慣對心臟有不良影響。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Thirdman）

8種生活習慣傷心臟 不喝牛奶、臥室太亮都提高心肌梗塞風險

2026-03-21 20:06
酪梨營養密度高，有助血糖與心血管健康，有4種方法可準確判斷果實是否成熟了沒？（圖／123RF）

酪梨有助心血管健康 何時吃最好 4方法準確判斷熟了沒

2026-03-22 02:00
新光醫院胃腸肝膽科主治醫師朱光恩說，AI愈來愈普遍，現在看診時，感覺大多數病人都已問過AI，提出的問題愈來愈專業，醫療術語愈來愈多。可見，AI時代下，病人的水準提高了。（本報資料照片）

看病前先問AI已成就醫習慣？ 醫揭臨床觀察「這一點」恐已是趨勢

2026-03-23 18:40

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭