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早睡白天仍疲憊 中醫師曝「春睏」患者增3成 這些方式助改善

記者翁唯真／台北即時報導
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春天到了每天昏昏沉沉總是感覺睡不好，但是其實可能是因為吃不正確，導致春睏。（馬偕醫院提供）
春天到了每天昏昏沉沉總是感覺睡不好，但是其實可能是因為吃不正確，導致春睏。（馬偕醫院提供）

40歲的小華近期發覺白天工作時常打呵欠、精神難以集中，即使晚上早睡，隔天仍感覺疲倦無力、昏昏沉沉。中醫師提醒，小華可能是受「春睏」影響，除了睡不飽以外，就算靠吃來維持體力也難奏效，建議日常生活中應適度食用有助健脾利濕的食材並注意腹部保暖，避免食用過多生冷食物，也可多慢走、伸展等較溫和的運動，可以幫助身體氣血循環。

小華近期好像怎麼睡都睡不夠，擔心工作出錯丟飯碗，只能靠多吃增加體力。台灣馬偕紀念醫院中醫部婦科主任瞿瑞瑩指出，春季出現嗜睡與倦怠的情況其實相當普遍，加上逢農曆過年休假天數多，回歸正常作息後，常有人覺得 「怎麼睡都睡不飽？」尤其春節後主訴「疲倦、睡不好」的患者在門診中增加約3成。

瞿瑞瑩表示，這類症狀主要與季節交替、氣候變化以及人體生理調節變化有關，有時並非單純的收假症候群或睡眠不足，以中醫的觀點而言，春天氣候轉暖且濕氣增加，人體容易受到「濕邪」影響，此時容易出現疲倦、嗜睡、精神不濟等俗稱「春睏」的情況，可能與患者體內濕氣增加有關，若未查明原因，光靠吃期待強身健體是不能解決問題的，而且「吃錯了情況反而更糟。」

瞿瑞瑩說，若體質偏濕、體脂較高，或長期偏好大魚大肉、精緻澱粉、甜食及奶製品者，脾胃功能會逐漸下降，脾氣一旦虛弱，體內水濕代謝不良，濕氣便容易滯留在體內形成身體沉重、疲倦乏力，嚴重者甚至會出現頭重、腹脹、食慾不振或排便黏滯等情況，此類型患者建議採取以「疏肝理氣、健脾祛濕」的養生原則。

馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，現代人生活忙碌，飲食型態偏向精緻化與高油高糖，長期下來容易影響身體代謝與健康狀態，透過中西醫整合治療方式，可以為民眾打造全方位的醫療照護，也能從日常飲食予以改善。

為避免「春睏」導致的乏力感，瞿瑞瑩建議，日常生活中應適度食用有助健脾利濕的食材，例如常見的四神湯中的蓮子、芡實、山藥、茯苓等具有健脾益氣、幫助水分代謝的作用。脾胃虛寒體質者，平日應注意腹部保暖，避免食用過多生冷食物；此外，鼓勵慢走、伸展等較溫和的運動，可以幫助身體氣血循環，促進脾胃運化功能，減少體內濕氣累積，改善春季常見的疲倦與沉重感，若無法透過生活作息及適度運動改善時，則建議尋求專業醫師評估與調理。

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