🎞️3歲半孩子常瞇眼、眼神偏一邊？專家憂出問題 建議家長先教這個

福部國健署長沈靜芬建議，家長在孩童3歲半至4歲起，每半年或每年一次，帶孩子接受眼科醫師視力檢查，以免錯過早期治療機會，影響未來表現與日常生活。（本報資料照片）

學齡前為近視防治關鍵時期，台灣衛福部國健署長沈靜芬建議，家長在孩童3歲半至4歲起，每半年或每年一次，帶孩子接受眼科醫師視力檢查。眼科醫師建議，家長可先在家中教會孩童如何比出視力檢查表「E字缺口」方向，讓孩童檢查時更能配合醫師指令，且要留意孩童平時眼神，如果眼神經常偏向一側，恐已出現視力問題，應盡快就醫。

影片來源：國民健康署

沈靜芬指出，部分視力問題如單眼弱視等，並無明顯症狀，低度數近視與近視前期孩童，通常視力正常，可通過篩檢，反而錯失施早期治療機會，應定期就醫檢查，避免疏漏，3歲半至4歲是視力檢查的理想時機，在孩童至眼科接受視力檢查前，需讓孩子能理解並配合眼科醫師指令，以手勢比畫或言語說出「E」或「C」字視標之缺口方向。

台大醫院眼科部主任、眼科醫學會理事長王一中指出，家長應先在家中教導孩童比出視力表缺口方向，並觀察孩童日常生活中眼神與注視反應，留意孩童看東西是否經常瞇眼、皺眉、眼神飄忽或偏向一側，也要觀察孩童近距離閱讀時是否出現困難，走路會不會常撞到東西，如果出現前述眼部疾患徵兆，應立刻就醫，「千萬別拖，早點帶去檢查！」

國健署兒童健康手冊中提供E字及C字視力檢查表練習圖，可幫助家長訓練孩童模擬視力檢查情境，另也在臉書專業舉辦互動挑戰，供家長用於模擬視力檢查訓練。沈靜芬指出，視力保健對兒童學習發展相當重要，及早發現視力問題並介入治療，可預防日後視力障礙發生。