我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2026世界最幸福國家 芬蘭連9年奪冠 台26名領先中日韓

川普罵完盟友不派艦…高市成首位會晤者 日媒：壓力很大

鼠蹊部莫名「鼓起一包」 排尿用力過度竟疝氣 醫：年輕人重訓也中招

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名65歲退休男性，長期因攝護腺肥大導致排尿費力，加上有便秘狀況，腹部長期高壓用力，形成「腹股溝疝氣」。示意圖。（123RF）
一名65歲退休男性，長期因攝護腺肥大導致排尿費力，加上有便秘狀況，腹部長期高壓用力，形成「腹股溝疝氣」。示意圖。（123RF）

一名65歲男性近期發現鼠蹊部莫名「鼓起一包」，有時躺下或用手推還能縮回去，便不以為意。後來下腹的異物感加重、伴隨疼痛且排尿不順，求診檢查竟是「腹股溝疝氣」。因男子攝護腺肥大，導致排尿費力，加上長期便秘，使腹腔壓力持續升高，加上年長者腹壁肌肉薄弱，疝氣發生率是一般男性的2倍。

泌尿科醫師顧芳瑜指出，疝氣俗稱「脫腸」，除了先天性腹壁結構異常，主要原因老化組織鬆弛、長期咳嗽、嚴重便秘、搬運重物、肥胖、懷孕等，其關鍵為「長期腹內壓升高」，使小腸穿過缺口突出，形成一個腫包。約95%的疝氣可以從外觀辨識，患者會在鼠蹊部或肚臍旁的位置即可看到或摸到明顯突起腫塊。

疝氣好發於幼童及中老年男性，前者多為腹壁結構異常的先天性，中老年男性則因腹壁筋膜層變薄弱，導致腸子下墜，常見於長期咳嗽、便秘、攝護腺肥大，導致腹壓升高。以這名65歲男性為例，即是便秘困擾加上攝護腺肥大，無論解尿或排便都需用力擠壓，腹部高壓讓腹壁薄弱處撐不住，導致「腹股溝疝氣」。

除了中老年男性為好發族群，顧芳瑜觀察，某些特定職業型態的工作者也可能好發疝氣，例如從事物流倉儲、機場搬運或需頻繁搬運重物的重體力勞動者，因工作需要，腹部肌肉長期處於緊繃用力狀態，若加上本身腹壁結構較弱，就容易成為疝氣的高危險群。

此外，近年來年輕族群流行做重訓，因重訓時下腹部常常用力，導致腹壓飆升而引發疝氣的案例也不少見。顧芳瑜提醒，深蹲、硬舉等大重量訓練，若姿勢不當或瞬間腹壓過大，極易引發疝氣。進行重量訓練應避免一次性超負荷，循序漸進增加重量，另避免閉氣，確保正確呼吸，減少腹壓劇烈變化。

腹股溝疝氣是腹壁破損造成的結構問題，藥物無法治癒，只能靠手術修補。顧芳瑜強調，許多患者初期會購買疝氣帶或穿緊身褲試圖壓制，但這只能暫時防止突出，無法癒合破口。若置之不理，破洞只會越來越大，一旦腸子卡在外面推不回去，形成「嵌頓性疝氣」，恐導致腸道缺血壞死。

世報50周年

世報陪您半世紀

上一則

滑手機休息反而更累 醫揭大腦過載「數位疲勞」5大危害

延伸閱讀

手抬不起來不只老化 小心肩關節「隱形撕裂」 正發生

手抬不起來不只老化 小心肩關節「隱形撕裂」 正發生
62歲駕駛腳踝「爆漿」竟是雞蛋大痛風石 醫：不控制飲食恐截肢

62歲駕駛腳踝「爆漿」竟是雞蛋大痛風石 醫：不控制飲食恐截肢
愛唱歌75歲男突聲沙啞變孤僻 醫查出罹患單側聲帶麻痺

愛唱歌75歲男突聲沙啞變孤僻 醫查出罹患單側聲帶麻痺
睡到一半沒有呼吸 醫：這疾病讓大腦「缺氧」 增中風、失智風險

睡到一半沒有呼吸 醫：這疾病讓大腦「缺氧」 增中風、失智風險

熱門新聞

亞培公司緊急召回300萬台「輔理善瞬感第三代」(FreeStyle Libre 3)和升級版血糖機，因其存在誤報低血糖風險，已在全球引發7起死亡和730多起嚴重受傷通報。(美聯社)

亞培血糖機數據錯誤釀7死、730多起嚴重受傷 緊急召回

2026-03-14 20:56
腎臟科醫師提醒，全麥吐司的高磷、高鉀特性會加重腎臟負擔。（本報資料照片）

早餐吃錯小心腎衰竭加速 退休工程師戒「這2樣」躲掉洗腎

2026-03-18 04:51
示意圖。（取自123RF）

不吃藥也能瘦…5種「天然瘦瘦針」食材 讓你飽到天靈蓋

2026-03-13 19:15
一名30多歲、育有3名孩子的母親瑪麗莎（Marisa Peters），長達6年出現血便與排便異常，卻被醫師認為只是產後身體變化，直到病情惡化才確診為大腸直腸癌第三期。示意圖，非新聞當事者。（取材自RDNE Stock project）

產後一症狀拖六年 加州年輕媽媽確診罹大腸癌

2026-03-13 20:56
嘉義長庚醫院耳鼻喉科主治醫師蔡明劭表示，睡眠呼吸中止症病人若未及時檢測、妥善治療，恐導致日後高血壓、中風、心肌梗塞及失智症風險增加。（蔡明劭提供）

他如雷鼾聲突中斷、全臉發紫 妻發現送醫血氧僅剩55%險窒息

2026-03-14 17:16
醫師提醒，夜間入浴過晚影響血管健康，建議睡前1至2小時洗澡，水溫不宜太高；示意圖。（圖／123RF）

60歲男動脈硬化 非因菸酒或飲食…醫師：1日常習慣惹禍

2026-02-28 01:00

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗