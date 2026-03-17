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研究：40歲以上8成有「主動脈鈣化」 醫：恐衝擊心腦腎

記者翁唯真／台北即時報導
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西方研究發現，40歲以上族群中，大約有5到8成的人，在影像檢查中可以觀察到主動脈鈣化的現象，最早通常出現在腹主動脈，之後可能逐漸延伸至胸主動脈，甚至影響主動脈瓣。（本報資料照片）
西方研究發現，40歲以上族群中，大約有5到8成的人，在影像檢查中可以觀察到主動脈鈣化的現象，最早通常出現在腹主動脈，之後可能逐漸延伸至胸主動脈，甚至影響主動脈瓣。（本報資料照片）

主動脈慢慢鈣化變成骨頭、血管失去彈性？許多人第一個想到的是心臟病，但影響其實不只如此，當血管逐漸失去彈性，心臟每一次將血液送出都需要更大的力量，大腦、腎臟與眼睛等重要器官也會承受更大的壓力。醫師表示，時間一久，可能導致心臟功能下降、認知能力退化，甚至增加腦部退化與腎功能惡化的風險。

研究顯示，主動脈與整個動脈系統是人體第二容易出現鈣化的部位；西方研究也發現，40歲以上族群中，大約有5到8成的人，在影像檢查中可以觀察到主動脈鈣化的現象，最早通常出現在腹主動脈，之後可能逐漸延伸至胸主動脈，甚至影響主動脈瓣。

根據2026年發表於心血管權威期刊Circulation的研究整理，主動脈鈣化並非突然發生，而是長期發炎、代謝壓力與老化逐步累積的結果。

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘於臉書表示，過去多數人以為血管鈣化只是鈣質像水垢一樣堆積在血管壁上，但近年研究顯示，實際上是血管細胞的分子環境發生改變。在正常情況下，血管細胞主要負責維持血管的柔軟與彈性，讓血液流動順暢，然而當身體長期處於慢性發炎、血糖失衡、氧化壓力增加或血脂異常等狀態時，血管周圍的分子訊號會逐漸改變。

這些訊號可能影響血管細胞的基因表現，使部分血管細胞逐漸表現出類似骨骼形成的分子訊號，甚至出現像骨細胞一樣的行為，促進礦物質沉積。隨著鈣與磷慢慢累積在血管壁，血管彈性逐漸降低，看起來就像血管裡長出「骨頭」，因此許多研究也將血管鈣化形容為一種「血管骨化」現象。

張家銘指出，慢性發炎被認為是促使血管鈣化的重要原因之一。隨著年齡增加，或長期處於不良生活型態，例如血糖偏高、血脂氧化、睡眠不足或壓力過大，身體可能持續累積低度發炎訊號，使免疫系統長期處於警戒狀態，進而影響血管細胞的變化。

當血管逐漸變硬，人體循環系統也會受到連鎖影響，張家銘說，正常的主動脈具有彈性，就像一條橡皮水管，在心臟收縮時可以暫時擴張，再回彈協助血液向前流動，發揮緩衝作用。但當血管硬化後，這種緩衝能力會下降，血壓波動增加，心臟需要更用力工作，長期可能導致心肌肥厚甚至心臟衰竭。

此外，大腦的小血管也可能因血壓衝擊增加而受到影響，長期下來可能與記憶力下降或認知功能退化有關；腎臟則可能因血流環境改變而逐漸影響功能，而腎功能下降又可能進一步影響礦物質代謝，使血管鈣化情況更加明顯，形成惡性循環；腸道菌群可能參與血管鈣化的過程，某些腸道細菌會產生與發炎相關的代謝物，進入血液後可能影響血管環境。

張家銘建議，若想降低血管鈣化風險，可從日常生活習慣開始調整，包括規律運動、維持良好睡眠、減少精緻糖與加工食品攝取，有助於降低慢性發炎狀態。同時維持血糖、血脂與體重在健康範圍，也能減少血管承受的代謝壓力。

此外，加工食品中常含有磷添加物，長期攝取過多可能增加血管鈣化機會，因此應適度減少；多攝取蔬菜、膳食纖維與發酵食品，則有助於維持腸道菌群平衡，降低身體整體發炎程度。

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