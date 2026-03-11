怎麼睡都好累？醫師提醒：春睏可能與過敏性鼻炎有關

寶建醫院耳鼻喉科醫師潘建威說，春季常見過敏性鼻炎，可能正是造成長期疲倦與精神不濟的原因之一。（寶建醫院提供）

春天來臨，季節轉換之際出現身體不適，成為許多民眾共同困擾，即使晚上睡眠看似充足，白天仍常感到昏沉、提不起勁，精神不濟，甚至伴隨鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻子癢等症狀，常讓人誤以為只是單純的「春睏」。醫院提醒，也可能與春常見的過敏性鼻炎有關。

台灣寶建醫院耳鼻喉科醫師潘建威說，春季常見過敏性鼻炎，可能正是造成長期疲倦與精神不濟的原因之一。隨著春季花粉濃度上升，加上換季期間塵蟎孳生增加，空氣的過敏原明顯增多，鼻腔反覆受刺激，容易長期處在發炎狀態，進而引發流鼻水、頻繁打噴嚏與鼻塞等症狀。

潘建威說，當鼻腔長期阻塞、呼吸不順，夜間睡眠品質往往會受影響。許多患者在睡眠過程中，可能因鼻塞而不自覺張口呼吸，或出現淺眠、反覆醒來，使身體難以進入深層休息。即使表面看起來睡眠時間充足，實際大腦與身體並未獲真正修復，白天仍會感到疲累、昏沉。

另外，長期睡眠品質不佳，也可能會影響白天專注力與情緒，出現注意力不集中、記憶力下降、工作或學習效率降低等問題。這類情況在上班族與學齡孩童族群中特別常見，往往容易被忽略，或僅被視為季節交替的短暫不適。

潘建威提醒，若民眾發現每到春天，便反覆出現鼻子過敏症狀與明顯疲倦感，且在調整作息、加強休息後仍未改善，建議不要僅以「季節性疲勞」或「春睏」看待。透過耳鼻喉科門診評估，找出可能過敏原，接受適當的治療與日常照護，有助改善鼻腔狀況與睡眠品質，讓精神與體力逐步恢復，迎接活力春天。