我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普弄巧成拙？伊朗人沒起義 開始反思政權更迭代價

美要受困中東公民自行撤離 醫花62小時輾轉4大洲終返家

怎麼睡都好累？醫師提醒：春睏可能與過敏性鼻炎有關

記者劉星君／屏東報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
寶建醫院耳鼻喉科醫師潘建威說，春季常見過敏性鼻炎，可能正是造成長期疲倦與精神不濟的原因之一。（寶建醫院提供）
寶建醫院耳鼻喉科醫師潘建威說，春季常見過敏性鼻炎，可能正是造成長期疲倦與精神不濟的原因之一。（寶建醫院提供）

春天來臨，季節轉換之際出現身體不適，成為許多民眾共同困擾，即使晚上睡眠看似充足，白天仍常感到昏沉、提不起勁，精神不濟，甚至伴隨鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻子癢等症狀，常讓人誤以為只是單純的「春睏」。醫院提醒，也可能與春常見的過敏性鼻炎有關。

台灣寶建醫院耳鼻喉科醫師潘建威說，春季常見過敏性鼻炎，可能正是造成長期疲倦與精神不濟的原因之一。隨著春季花粉濃度上升，加上換季期間塵蟎孳生增加，空氣的過敏原明顯增多，鼻腔反覆受刺激，容易長期處在發炎狀態，進而引發流鼻水、頻繁打噴嚏與鼻塞等症狀。

潘建威說，當鼻腔長期阻塞、呼吸不順，夜間睡眠品質往往會受影響。許多患者在睡眠過程中，可能因鼻塞而不自覺張口呼吸，或出現淺眠、反覆醒來，使身體難以進入深層休息。即使表面看起來睡眠時間充足，實際大腦與身體並未獲真正修復，白天仍會感到疲累、昏沉。

另外，長期睡眠品質不佳，也可能會影響白天專注力與情緒，出現注意力不集中、記憶力下降、工作或學習效率降低等問題。這類情況在上班族與學齡孩童族群中特別常見，往往容易被忽略，或僅被視為季節交替的短暫不適。

潘建威提醒，若民眾發現每到春天，便反覆出現鼻子過敏症狀與明顯疲倦感，且在調整作息、加強休息後仍未改善，建議不要僅以「季節性疲勞」或「春睏」看待。透過耳鼻喉科門診評估，找出可能過敏原，接受適當的治療與日常照護，有助改善鼻腔狀況與睡眠品質，讓精神與體力逐步恢復，迎接活力春天。

世報陪您半世紀

上一則

許維恩乳癌術後首露面 長庚醫新術式助重建「感覺」

延伸閱讀

大腦需要每天「倒垃圾」 醫：睡不好恐影響大腦代謝

大腦需要每天「倒垃圾」 醫：睡不好恐影響大腦代謝
壓力、代謝與老化成健康三大威脅 醫：及早介入有助預防疾病發生

壓力、代謝與老化成健康三大威脅 醫：及早介入有助預防疾病發生
夜深耳中有蟬鳴、電流或低頻嗡鳴聲 耳鳴並非耳朵受傷 大腦才是關鍵

夜深耳中有蟬鳴、電流或低頻嗡鳴聲 耳鳴並非耳朵受傷 大腦才是關鍵
溫差大咳不停 按壓「合谷穴」緩解

溫差大咳不停 按壓「合谷穴」緩解

熱門新聞

許多人喜歡在家運動鍛鍊身體。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Atlantic Ambience）

免器材居家5組抗阻力訓練 增強五大肌群

2026-03-02 20:05
醫師表示，心血管疾病常在清晨發作，血管每天有自己的作息，內皮功能在早上是低點，一氧化氮較少，血管彈性差。（123RF）

心血管出事多清晨？名醫談血管自有時間表 起床最忌「這件事」

2026-03-07 04:19
大研生醫董事長張家銘驚傳睡夢中猝逝，享年47歲。（本報資料照片）

大研生醫董座張家銘47歲睡夢中猝逝 醫分析夜間猝死可能原因

2026-03-09 18:40
2023年的跨年夜，紐約法拉盛街頭人流湧動，中餐館也迎來一波熱潮。(記者高雲兒／攝影)

🎙️「我不想活了」華裔青少年心理治療早介入 別等自殘、退學才求助

2026-03-03 09:30
不少人都有這樣的經驗，白天幾乎沒有感覺，但到了夜深人靜、準備入睡時，耳朵裡卻出現像蟬鳴、電流聲或低頻嗡鳴的聲音，讓人擔心是不是耳朵出問題；示意圖。（123RF）

夜深耳中有蟬鳴、電流或低頻嗡鳴聲 耳鳴並非耳朵受傷 大腦才是關鍵

2026-03-05 05:13
半數以上青光眼患者不知道自己已罹病，導致延誤治療。示意圖。（取自123RF）

用眼過度 年輕青光眼患者大幅攀升…出現這症狀快就醫

2026-03-09 16:08

超人氣

更多 >
好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」

好市多小籠包50個9美元 華人多次回購稱「勝鼎泰豐」
川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判

川普孫女逛洛杉磯「超市界愛馬仕」因這一舉動被批判
銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億

銀行家辭職改賣珍珠奶茶 事業王國年銷售逾5億
保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%

保險公司動手腳向紅藍卡增加請款 導致保費上漲10%
開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間

開車習慣影響電瓶壽命 這些行為會縮短電池使用時間