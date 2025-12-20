防血栓風險 醫：長者泡溫泉勿劇烈冰熱交替

心血管醫師楊凱迪提醒長者，天冷泡溫泉不要劇烈冷熱交替。（聯新國際醫院提供）

台灣聯新國際醫院心臟血管外科醫師楊凱迪表示，冬天不少民眾常泡溫泉促進循環，提醒年長族群泡溫泉應避免劇烈冷熱交替，極端溫差會導致血壓大幅波動，增加斑塊破裂與血栓風險，泡湯前後應補充水分，避免脫水。

另外，楊凱迪也提醒糖尿病 或年長患者因肢端感覺遲鈍，使用暖暖包時勿緊貼皮膚以免燙傷，建議選擇溫和、非浸熱式的外部熱源，如醫療用遠紅外線，溫度約38℃，較為安全且能促進新生血管生長。

楊凱迪強調，下肢動脈阻塞性疾病不是小毛病，而是攸關肢體存亡的血管急症。當民眾出現腿痠疼痛、腳麻或傷口久治不癒，應提高警覺立即接受血流評估，及早介入治療，才能遠離下肢動脈阻塞悄無聲息的傷害。

下肢動脈阻塞性疾病屬於動脈粥狀硬化引起的血管老化病變，隨年齡增長，內膜增生與斑塊堆積使動脈逐漸狹窄甚至阻塞，導致末梢組織缺血壞死。流行病學顯示好發為50歲以上族群，65歲後發生率明顯上升，80歲以上更是每五人就有一人受影響，男性症狀較女性明顯。

動脈粥狀硬化為全身性血管疾病，若阻塞發生在腦部即為腦中風 ，在心臟為心肌梗塞，位於下肢便形成下肢動脈阻塞。初期症狀不易察覺，包括走一小段路即出現腿部劇痛需停下休息（間歇性跛行）、下肢冰冷、皮膚無光澤、趾甲增厚及傷口長期不癒等，讓患者誤以為是退化或疲勞，等到潰瘍惡化、腳趾發黑或劇痛難耐就醫時，已進入重度缺血階段。

更危險的是當斑塊因受血壓劇烈波動生成血栓，恐引發急性阻塞，就是俗稱「腳中風」。楊凱迪指出若出現突發劇痛、皮膚蒼白、脈搏消失、感覺異常與肢體癱瘓等典型「5P症狀」，代表已發生急性缺血，若4至6小時內未能恢復血流，組織恐將出現不可逆壞死，讓截肢風險驟升。