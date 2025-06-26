安眠藥會導致失智？ 醫：「這件事」才是損傷大腦主因

民眾若有長期失眠困擾，應及早尋求專業評估，避免睡太少損害腦神經細胞。（123RF）

睡覺不只是休息，當人體進入熟睡期，類淋巴系統會清除腦中老舊細胞、蛋白質廢物，如果睡不夠，可能降低清除廢物的效率，亦導致大腦中與阿茲海默症 相關的β澱粉樣蛋白、Tau蛋白上升。台灣奇美醫院精神醫學部主治張鳳麟指出，睡眠是大腦的「自我清理時間」，睡得少、睡不好，最常見的就是認知功能下降。

張鳳麟表示，大腦在進入慢波睡眠（深度熟睡）時，會經由類淋巴系統排出腦內堆積的有害蛋白，如類澱粉蛋白（amyloid protein）、過磷酸化Tau蛋白等。而失智的病人最終會有類淋巴系統的衰竭情況，當清除過程受到阻礙、有毒蛋白質漸漸堆積，恐導致神經退化疾病。

張鳳麟說，睡覺與失智關聯性大，睡眠障礙會增加罹患失智症 的風險，而失智症也可能導致睡眠問題，兩者惡性循環。他以一名個案為例，70多歲女性常睡不好，半夜易醒、難再入睡，白天感到疲倦焦躁，又常忘記日常瑣事，連個性也起了變化，變得謹慎焦慮。

這名患者就診時，以為只是老化或因失眠影響記憶力，但漸漸覺得行為不尋常，經安排神經心理測驗與腦部影像檢查，初步發現病人除失眠外，亦有輕度認知功能減退跡象，包括短期記憶力下降、注意力不集中、情緒調控能力改變等，已有失智初期徵兆。

失智症初期的症狀不明顯，容易被誤認為是「情緒不好」或「睡不好」的正常老化現象。失眠可能是失智症發生的早期訊號，也可能加速失智病程，有些人擔心「安眠藥會失智」，張鳳麟說，目前沒有實證顯示適當使用安眠藥會導致失智，反而長期失眠才會對大腦功能造成傷害。

不少人詢問「安眠藥是否會導致失智？」這個議題引發大眾對服用安眠藥的疑慮。張鳳麟強調，真正應該關注的是「長期失眠」對大腦健康的影響，因為多數研究指出，有些患者本身已有睡眠障礙、憂鬱、焦慮等問題，這些才是真正與失智有高度關聯的共病因子。