我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市場變數滿檔 投資大戶嚴陣以待 最怕重演去年夏季股債匯大逃殺

針對女性？法國音樂祭「針刺襲擊」至少145人受害

安眠藥會導致失智？ 醫：「這件事」才是損傷大腦主因

記者廖靜清／台北即時報導
民眾若有長期失眠困擾，應及早尋求專業評估，避免睡太少損害腦神經細胞。（123RF）
民眾若有長期失眠困擾，應及早尋求專業評估，避免睡太少損害腦神經細胞。（123RF）

睡覺不只是休息，當人體進入熟睡期，類淋巴系統會清除腦中老舊細胞、蛋白質廢物，如果睡不夠，可能降低清除廢物的效率，亦導致大腦中與阿茲海默症相關的β澱粉樣蛋白、Tau蛋白上升。台灣奇美醫院精神醫學部主治張鳳麟指出，睡眠是大腦的「自我清理時間」，睡得少、睡不好，最常見的就是認知功能下降。

張鳳麟表示，大腦在進入慢波睡眠（深度熟睡）時，會經由類淋巴系統排出腦內堆積的有害蛋白，如類澱粉蛋白（amyloid protein）、過磷酸化Tau蛋白等。而失智的病人最終會有類淋巴系統的衰竭情況，當清除過程受到阻礙、有毒蛋白質漸漸堆積，恐導致神經退化疾病。

張鳳麟說，睡覺與失智關聯性大，睡眠障礙會增加罹患失智症的風險，而失智症也可能導致睡眠問題，兩者惡性循環。他以一名個案為例，70多歲女性常睡不好，半夜易醒、難再入睡，白天感到疲倦焦躁，又常忘記日常瑣事，連個性也起了變化，變得謹慎焦慮。

這名患者就診時，以為只是老化或因失眠影響記憶力，但漸漸覺得行為不尋常，經安排神經心理測驗與腦部影像檢查，初步發現病人除失眠外，亦有輕度認知功能減退跡象，包括短期記憶力下降、注意力不集中、情緒調控能力改變等，已有失智初期徵兆。

失智症初期的症狀不明顯，容易被誤認為是「情緒不好」或「睡不好」的正常老化現象。失眠可能是失智症發生的早期訊號，也可能加速失智病程，有些人擔心「安眠藥會失智」，張鳳麟說，目前沒有實證顯示適當使用安眠藥會導致失智，反而長期失眠才會對大腦功能造成傷害。

不少人詢問「安眠藥是否會導致失智？」這個議題引發大眾對服用安眠藥的疑慮。張鳳麟強調，真正應該關注的是「長期失眠」對大腦健康的影響，因為多數研究指出，有些患者本身已有睡眠障礙、憂鬱、焦慮等問題，這些才是真正與失智有高度關聯的共病因子。

失智症 阿茲海默症

上一則

76歲老婦無痛性血尿 竟罹膀胱癌 經尿道刮除無傷口

下一則

父接受安寧緩和醫療 她「親見死亡發生」更用力生活

延伸閱讀

只要攝取這些食物 中晚年也能逆轉失智風險

只要攝取這些食物 中晚年也能逆轉失智風險
新研究：這種飲食能預防失智 中晚年開始也有效

新研究：這種飲食能預防失智 中晚年開始也有效
台人失智、10大死因 研究證實全與1環境因素有關

台人失智、10大死因 研究證實全與1環境因素有關
台人失智、10大死因 研究證實全與1環境因素有關

台人失智、10大死因 研究證實全與1環境因素有關

熱門新聞

失智人口增加，失智症的照護面臨更大挑戰失智。(123RF)

醫師公開早期失智偵測技巧 兩題測驗很準

2025-06-19 23:13
醫師示警，為省錢常吃冰箱裡的剩菜、剩飯，長期會增加消化道罹癌風險。冰箱示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kevin Malik）

醫曝一家三口相繼罹癌 全因錯誤節儉習慣

2025-05-28 19:48
醫師分享有助於排便的4個生活習慣，擺脫瀉藥依賴性。喝水示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

便秘不用吃瀉藥 醫師分享4個好習慣促排便

2025-06-21 20:05
一名大腸癌患者在手術後接受化療期間，沒有更換藥物，也未服用任何保健品，單靠調整喝水習慣，體力便明顯提升。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Lisa from Pexels）

腸癌男靠「3喝水習慣」狀態大改善 醫都喊神奇

2025-06-24 19:58
睡覺時手高舉過頭，長期下來可能造成臂神經叢受傷。（南投醫院提供）

投降式姿勢…神經被拉壞 「舉手睡」族要當心

2025-06-24 05:22
三十而立的年輕人逐漸出現健康紅燈，多數人容易忽略疲倦、容易煩躁、睡不好┬呃身體警訊，以為只是工作累、壓力大。（本報資料照片）

「身體比你想的還要老」 醫授「5大症狀」看慢病風險

2025-06-22 05:59

超人氣

更多 >
好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨

好市多7項超值商品「不到10元」 會員喊：永遠別斷貨
意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機

意外…這款大受歡迎的手機 TSA禁止帶上飛機
傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光

傳習近平將缺席7月金磚國家峰會 改「他」代打 原因曝光
3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒

3000輛中國車滅頂 貨船起火在阿拉斯加公海沉沒
伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」

伊朗鬆口：核設施遭美、以反覆攻擊後「嚴重受損」