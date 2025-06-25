我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約羅斯福酒店無證客中心熄燈 華人走線客感慨

范斯定義「川普主義」：明確美國利益、外交解決、無效即動武

口乾、牙齦流血是免疫警訊 醫曝恐為唾液不足2招增免疫

記者沈能元／台北即時報導
口乾、牙齦流血是免疫警訊，台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，主要原因恐是唾液不足，提醒做好二招，多喝水、好好刷牙增加免疫力。（123RF）
口乾、牙齦流血是免疫警訊，台北榮總遺傳優生科主任張家銘說，主要原因恐是唾液不足，提醒做好二招，多喝水、好好刷牙增加免疫力。（123RF）

口腔時常分泌「唾液」，但很少有人關注它的重要性。台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書指出，唾液其實默默幫我們擋了好多病，這是大家不知道的唾液免疫密碼。

張家銘說，有一次，我在診間跟一位媽媽聊孩子常感冒的事，我問她：「妳知道每天陪孩子長大的那口唾液，裡頭藏了多少免疫士兵嗎？」她笑說：「口水？不就是口水嗎？」我笑著點頭：「對，但也是我們每天吞下去最強的天然保健品。」

張家銘指出，說話、吃飯、睡覺都會分泌的唾液，其實是身體裡最早、也是最貼身的免疫防線。經多項研究發現，唾液裡不只有水和黏液，還有數10種免疫細胞、抗菌蛋白，還有一個關鍵角色叫做分泌型免疫球蛋白A（SIgA），每天幫我們撐著免疫的第一線。

張家銘說，如果把身體想成一個城市，那麼口腔就是每天最容易被外敵入侵的邊境，免疫球蛋白A就是邊防的守衛，專門攔截細菌、病毒、毒素，不讓它們黏在黏膜上、跑進血液裡。

因此，一旦口乾不是小事，是免疫警訊。張家銘表示，當壓力大、講話多、喝水少、熬夜久，出現口乾時，唾液分泌變少，這些守衛部隊的數量也跟著減少。

這時，細菌更容易攻擊牙齦，甚至偷偷透過口腔跑進血液，引發慢性發炎。研究指出，乾燥症患者、癌症治療後的病人，唾液防禦力降低，罹患口腔黏膜炎、感染風險也提高。所以，多喝水不是口號，是在養免疫，帶著一瓶水、避免長時間口乾，對您的免疫力，比吃保健品還有效。

張家銘指出，很多人來看牙醫時會說：「刷牙有一點點流血啦，應該沒事吧？」但根據研究，牙齦與牙齒間流出來的牙齦溝液其實就像是「炎症溫度計」。當這裡有發炎，牙齦溝液裡的細胞激素、膠原酶、甚至C反應蛋白都會飆高。

張家銘說，孩子口腔菌叢如果從小失衡，比方說蛀牙菌太多、吃太多甜食、刷牙習慣不好，會影響B細胞、T細胞的學習與分化，長大後不但容易過敏、氣喘，甚至還可能出現自體免疫疾病。家長應讓孩子養成正確刷牙、餐後漱口、不睡前吃甜食的習慣，不只是保護牙齒，更是在建立一輩子的免疫韌性。

過去，我們把「免疫力」想得很遠，像是要靠疫苗、營養品、特效藥。但這篇研究讓我們重新理解：免疫，不一定是打仗的武器，也可以是生活裡默默發光的守護力。

張家銘建議，養好自己的免疫力，必須每天喝足水，讓唾液自由流動，且好好刷牙，讓免疫系統不用加班，家長應對孩子溫柔一點，但對蛀牙菌嚴格一點，一旦發現口腔異狀，不忍、不拖、不輕忽，並相信自己的身體，但也要學會聆聽它的訊號。

免疫力 邊境 癌症

上一則

一次搞懂更年期 醫教正確補荷爾蒙、防骨鬆、保養私處

延伸閱讀

熱+臭氧…開冷氣是「保護心臟」 不是浪費電費

熱+臭氧…開冷氣是「保護心臟」 不是浪費電費
熱浪+臭氧=心臟壓力鍋 醫：開冷氣不只為涼快 更是保命

熱浪+臭氧=心臟壓力鍋 醫：開冷氣不只為涼快 更是保命
多吃綠色蔬菜準沒錯 醫：葉綠素能修復細胞、降低發炎

多吃綠色蔬菜準沒錯 醫：葉綠素能修復細胞、降低發炎
長輩手抖腳軟恐肌少症 醫曝雞蛋、優格、陽光3大關健

長輩手抖腳軟恐肌少症 醫曝雞蛋、優格、陽光3大關健

熱門新聞

失智人口增加，失智症的照護面臨更大挑戰失智。(123RF)

醫師公開早期失智偵測技巧 兩題測驗很準

2025-06-19 23:13
醫師分享有助於排便的4個生活習慣，擺脫瀉藥依賴性。喝水示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

便秘不用吃瀉藥 醫師分享4個好習慣促排便

2025-06-21 20:05
醫師示警，為省錢常吃冰箱裡的剩菜、剩飯，長期會增加消化道罹癌風險。冰箱示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Kevin Malik）

醫曝一家三口相繼罹癌 全因錯誤節儉習慣

2025-05-28 19:48
台北榮總皮膚部主治醫師馬聖翔說，此名70歲患者全身有多處抓痕與紅色丘疹，且手掌、臀部出現明顯厚痂，診斷為「結痂型疥瘡感染」，研判身上應有上千隻疥蟲。（記者沈能元／攝影）

驚 7旬男皮膚紅疹拖3個月 醫揭竟是上千隻「蟲」作怪

2025-06-18 05:22
睡覺時手高舉過頭，長期下來可能造成臂神經叢受傷。（南投醫院提供）

投降式姿勢…神經被拉壞 「舉手睡」族要當心

2025-06-24 05:22
三十而立的年輕人逐漸出現健康紅燈，多數人容易忽略疲倦、容易煩躁、睡不好┬呃身體警訊，以為只是工作累、壓力大。（本報資料照片）

「身體比你想的還要老」 醫授「5大症狀」看慢病風險

2025-06-22 05:59

超人氣

更多 >
洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜

洪金寶兒、媳爆雙雙出軌…香港小姐「一后三王」嗨整夜
谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光

谷歌工程師涉殺妻案開審 陳立人持電鋸全身染血畫面曝光
淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除

淋浴拉門白色水垢很難纏 用一水果立見去除
報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」

報酬率達54% 裴洛西操作堪封「華爾街女狼」
情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫

情緒低落服藥？香港頂流男星驚傳墜海 獲救送醫