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夏天腳臭併濕疹 中醫師：飲食、足浴、清潔除臭三關鍵

記者沈能元／台北即時報導
夏天許多人有腳臭困擾，睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，平時多清洗腳、擦乾腳，維持腳部乾爽，就不易發生腳臭。（123RF）
夏天許多人有腳臭困擾，睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，平時多清洗腳、擦乾腳，維持腳部乾爽，就不易發生腳臭。（123RF）

夏天雙腳處於密閉鞋襪，有時又遭逢午後雷陣雨，導致鞋底濕透、孳生細菌，因此，腳汗中的蛋白質、脂肪經細菌分解後，容易產生異味。台灣睿鳴堂中醫診所院長吳宛容說，夏天門診中經常出現患者求助表示，以前的夏天自己腳臭異味沒有這麼明顯，為什麼今年變得愈來愈嚴重？

吳宛容說，臨床上除了常見的濕熱體質因素外，許多疾病同時發生也可能造成腳臭加重，包括香港腳、甲溝炎、灰指甲等，甚至足部汗皰疹等，都有可能讓病理組織廢物堆積造成足部異味，孳生的細菌及黴菌都是加重足部發炎及異味的主因。

吳宛容表示，常規醫療觀點認為，局部環境潮濕加上細菌真菌滋生，導致足部異味，且腳汗過多造成菌體增生加速，因此治療方式著重在外用藥膏殺菌，加上抑制出汗的外用噴劑為主，但門診求助患者多嘗試過類似治療而成效不彰，

因此，中醫治療掌握體質因素，間接改變患者出汗的量及代謝廢物的微量組成，配合急性期外用藥膏處置，不需要另外使用抑制出汗的止汗劑，即可達成良好療效。另外，透過體質調整及病因病機的中醫治療，汗皰疹等直接的疾病因素導致腳臭成因也可以因此治療解決。

吳宛容分析，汗味加重有別於自己原來味道多與「火熱」體質相關，誘發體內濕熱淤積超過身體負荷能量，透過恆溫調節身體藉由排汗來降低體內濕熱環境，悶熱愈重的足部成為首先需要調節部位，更嚴重時，甚至誘發皮膚發炎反應，足部汗皰疹是夏天常見伴隨誘發的疾病。

吳宛容治療透過清熱解毒、健脾祛濕、補氣斂汗等治療原則，常見治療用藥包括白朮、蒼朮、薏苡仁、茯苓、石膏、知母、黃柏等。

吳宛容說，中醫提供夏天腳臭驅除三要件，首先，藥食治療，根除濕熱體質，飲食方向建議以避免助濕助熱食物為主，如油炸、燒烤、辣椒、羊肉、甜食、酒等；適度攝取清熱利濕食材，如苦瓜、冬瓜、綠豆、薏仁、赤小豆、黃瓜等都是藥食治療的方法。

其次，外洗藥方，足浴保健，可以用黃柏3至5片，苦參5克，白鮮皮10克，藿香15克，放置於足浴桶內溫水浸泡至藥物出味，足浴水轉為淡黃色即可將雙足浸至外洗藥湯中，一周使用1次，1次約30分鐘。

第三是夏季衛生習慣養成，應確實清潔足部，穿吸汗透氣材質且每天更換鞋襪，避免長時間穿同一雙鞋，鞋子定期曬太陽或使用鞋內除濕劑等都是保持足部衛生的良好習慣，指甲建議避免過度留長，清潔需要可徹底清潔指縫為原則。

吳宛容說，夏天足部異味常是健康警訊，臨床門診較少患者單獨求助治療腳臭困擾，大多伴隨汗皰疹、濕疹等，甚至口乾、反覆口腔黏膜破損，尿道發炎、分泌物異味異色等，這些疾病大多跟濕熱體質證型或短期濕、熱造成病理因素相關，因此，除了根除夏天腳臭外，更需透過藥食及習慣來調整身體代謝機能，避免疾病產生及異味困擾。

香港

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