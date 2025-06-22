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長期留置導尿管 部桃醫提醒換管前做這些檢查降風險

記者鄭國樑／桃園即時報導
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部桃泌尿科提醒導尿管平時如何保養。（記者鄭國樑／攝影）
部桃泌尿科提醒導尿管平時如何保養。（記者鄭國樑／攝影）

70歲的陳先生因中風長期臥床，需持續留置導尿管，日前出現尿道疼痛及尿液變色，台灣衛福部桃園醫院診斷為泌尿道感染，隨即住院治療，也進一步評估該用何種抗生素，與是否要置換導尿管。

部桃腎臟內科主任巫宏傑指出，年長患者免疫力較弱，加上活動力不足與導尿管長期留置，細菌容易在尿道與膀胱內孳生，進而引發感染。

巫宏傑說，泌尿道感染的治療會依尿液培養結果選用合適的抗生素，同時需密切觀察腎功能變化，包括血中尿素氮（BUN）與肌酸酐（Creatinine）等指標，以掌握病情並預防惡化。

此外，臨床也會評估是否出現併發症，例如尿路結石或腎臟功能惡化，必要時安排超音波或電腦斷層檢查，並考慮更換導尿管以降低感染風險導尿管是否能順利移除，也是一項需謹慎評估的關鍵。

巫宏傑指出，常見的尿導管拔管失敗多與阻塞問題、神經性因素或藥物影響有關，如攝護腺肥大、膀胱神經功能障礙、或使用影響逼尿肌收縮的藥物等。建議在移除前先透過膀胱超音波檢查膀胱，是否有良好充盈與排空能力，必要時再進一步做尿流速測試與泌尿功能評估，以提高拔管成功率。若無法順利拔除，也應安排患者於出院後一周內返診追蹤，避免長期導尿帶來更大風險。

對於日常照護，護理長張書華提醒，長期使用導尿管的年長者，應警覺如尿急、尿痛、發燒及尿液異常等泌尿道感染症狀。為預防感染，建議每日用清水清潔尿管及其周邊，並依建議頻率定期更換導尿管，減少細菌孳生。臥床患者更應選擇透氣性佳、吸水性高的尿布，並勤於更換，避免尿液長時間接觸皮膚造成尿布疹或壓力性傷口。

此外，適量補充水分對預防泌尿道感染也相當重要，有助於尿液排出與膀胱沖洗，減少細菌滋生。不過，補水量仍應依據個人腎功能狀況與醫師建議調整。張書華呼籲，長期導尿患者的照護不僅需醫療端的積極介入，更仰賴家庭與照顧者的細心關注與定期追蹤，才能減少感染風險、提升生活品質。

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