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求善終、生死兩相安 醫師：做好安寧醫療四大人生課題

記者廖靜清／台北即時報導
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台大醫院金山分院院長蔡兆勳分享「生死兩相安：學會與臨終病人說再見」新書，讓各界對安寧緩和醫療有更多認識。（記者廖靜清／攝影）
台大醫院金山分院院長蔡兆勳分享「生死兩相安：學會與臨終病人說再見」新書，讓各界對安寧緩和醫療有更多認識。（記者廖靜清／攝影）

人生的終站是死亡，要如何面對，許多人都還沒有做好準備。安寧緩和醫療（臨終關懷）是針對末期病人的醫療服務，台灣台大醫院金山分院院長蔡兆勳表示，安寧緩和醫療並非以延長生命為目的，而是提高生活品質的關懷，更重要的是親人關係和解，達到生死兩相安。

蔡兆勳分享，第一年當住院醫師的時候，遇到一位肝癌病患，可治療的機會相當有限，且存活期大約是半年。心想：病人滿懷希望來醫院治療，要怎麼告訴他沒有治療方法？深刻體會面對醫學的極限，病患家人的痛苦很容易讓醫療人員陷入困境，於是投身於安寧緩和醫療領域。

蔡兆勳後來面對末期病人，會根據病人的需求評估是否適合接受安寧療護，結合團隊資源給予相關的照護，並非以病人「剩下多少時間」作為判斷依據。他把30年來的實務經驗以及生命教育理念，集結成「生死兩相安：學會與臨終病人說再見」一書，讓各界對安寧緩和醫療有更多認識。

「安寧緩和醫療不是洪水猛獸，也不是在病房等死，而是關懷的支持系統。」蔡兆勳強調，當診斷重大疾病後，即可介入安寧緩和醫療，提供家屬醫療參考資訊，並及時完成道謝、道歉、道愛、道別四道功課，即便到了生命末期，也不避諱談論死亡議題。

前副總統陳建仁表示，每個人來到世上都有兩個重要任務：愛與被愛，而人生的旅途到了最後仍要用愛守護，開啟一場溫暖的告別，而不是遺憾的結束。他分享，四姊是比丘尼，在70幾歲得了乳癌，往生前仍有掙扎，當時選擇了安寧療護，終於對生命完全釋然，感謝生命中還有這麼多人愛著她。

行政院副院長鄭麗君表示，母親前年過世，當時媽媽病危進出加護病房，心裡不捨無助，跟蔡兆勳討論之後，決定申請入住台大安寧病房，全家人陪伴媽媽走完人生旅程，一起安詳告別。她認為，安寧緩和醫療是重要的生命教育學習，多方討論後，把安寧善終加入長照3.0政策，實踐尊嚴善終的理念。

台灣臨終關懷照護的品質排名居世界第三、亞洲之冠，安寧緩和療護品質有目共睹。衛福部部長邱泰源指出，預立醫療照護諮商（ACP）是近年趨勢，但執行率低最大原因是費用問題，費用約落在每人新台幣1000元至3500元（約33.9至118.7美元）之間，將設法逐步擴大給付對象，提高臨終照顧風氣。

蔡兆勳新書分享會，推廣安寧緩和醫療觀念。（）記者廖靜清／攝影
蔡兆勳新書分享會，推廣安寧緩和醫療觀念。（）記者廖靜清／攝影

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