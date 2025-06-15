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肥胖是新冠重症危險群？專家籲一動作有助逆轉降風險

記者林琮恩／台北即時報導
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新冠疫情再次升溫，學者預估，截至6月底將有73萬人染疫，中重症住院人數逾6千人。疫情示意圖。（本報資料照片）
新冠疫情再次升溫，學者預估，截至6月底將有73萬人染疫，中重症住院人數逾6千人。疫情示意圖。（本報資料照片）

台灣新冠疫情再次升溫，學者預估，截至6月底將有73萬人染疫，中重症住院人數逾6千人。減重專科醫師陳威龍指出，除勤洗手、戴口罩等防疫措施，體重控制也是防疫關鍵，研究指出，身體質量指數（BMI）過重或肥胖者，與正常體重者相比，有更高染疫風險，且肥胖者染疫後死亡機率，比正常體重者高出34%。

陳威龍說，減重有助降低染疫風險，文獻指出，肥胖者體內經常處於慢性低度發炎狀態，伴隨促進發炎細胞因子如TNF alpha與IL-6過量產生，此狀態將損害先天與後天免疫功能，削弱身體應對病毒感染能力，且肥胖也會損害呼吸系統，帶來心血管疾病、糖尿病等共病，這些因素導致肥胖者染疫後容易發展為重症，且死亡風險更高。

「不只高齡者要擔心染疫重症，即使平常自認健康，但有肥胖問題，染疫後也可能變成重症。」陳威龍表示，除配合主管機關防疫措施，體重管理是民眾可主動掌握的防疫策略，一項國際研究分析10萬名荷蘭民眾健康紀錄，發現曾具有肥胖史民眾，疫情前已恢復至健康範圍者，感染風險並未增加，「可見肥胖者若成功減重，可降低感染風險，且體重控制得宜，身體防禦病毒能力就有機會恢復，並非不可逆轉。」

陳威龍建議，平時工作忙碌、生活不規律、飲食習慣不固定的中壯年族群，不妨藉由疫情升溫，檢視自身健康，調整生活型態，若長期體重偏高、腰圍超標、血脂異常或血糖偏高，建議盡快尋求專業醫師協助，全面進行身體檢查與營養調整，「讓自己不只是主動防疫，也主動為身體建立更強保護力。」

另，營養師羅晞蕾提醒，因疫情升溫，民眾重視環境清潔，但過度清潔恐會本末倒置，反而影響免疫系統，環境中有益菌與壞菌，若以過度強烈手段，如不斷使用抗菌液清潔環境，容易導致環境菌叢失衡，甚至影響人體免疫系統，導致體內菌叢不平衡，造成皮膚搔癢過敏、情緒不安等情況，建議民眾可評估使用含益生菌清潔液，避免過度清潔負面影響。

疫情 減重 血脂

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