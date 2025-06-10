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高功能憂鬱症 女企業家每天強迫自己工作 高效卻內心疲憊

記者楊孟蓉／台北即時報導
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台灣臨床TMS腦刺激學會理事長、振芝醫療創辦人洪敬倫在《元氣最愛問》中強調，憂鬱症不是單純的心情不好，而是大腦與全身的疾病。（記者林澔一／攝影）
台灣臨床TMS腦刺激學會理事長、振芝醫療創辦人洪敬倫在《元氣最愛問》中強調，憂鬱症不是單純的心情不好，而是大腦與全身的疾病。（記者林澔一／攝影）

「你只是心情不好？還是大腦正悄悄呼救？」憂鬱症不只是「情緒低落」，而是一場身體疾病風暴，從青少年到老年，任何年齡都可能發生。台灣臨床TMS腦刺激學會理事長、振芝醫療創辦人洪敬倫在《元氣最愛問》中指出，憂鬱症過去常見30到40歲，近年年齡有下修趨勢，隨著人口老化，老年憂鬱問題浮現，更容易被誤認為失智而遭忽略。

影片來源：udn元氣網

老年憂鬱症常被誤認為失智

洪敬倫說，憂鬱症一詞常讓人誤解，以為只是心情不好，但憂鬱症不是單純的心情不好，而是大腦與全身疾病，尤其老年憂鬱不易察覺，許多長者不說心情差，而是表達「我沒用了」，或出現生活功能退化，例如無法照顧孫子或打理家務，讓人誤以為是失智。

這類情況醫學上稱為「假性失智」，只要憂鬱症獲得治療，多能恢復功能。此外，憂鬱也影響自律神經，造成身體不適，如便秘、疼痛敏感、倦怠、提不起勁等。洪敬倫提醒，當家中長者出現上述症狀，評估時應優先考量憂鬱症，「老年憂鬱症若未及時治療，情緒風暴可能造成大腦損傷，增加失智風險。」

憂鬱症藥物使用

在憂鬱症治療，提升體內血清素的藥物自1970年代起被廣泛應用，雖然使情緒較為平穩，但部分患者受副作用影響，有人反應，長期服藥後感覺元氣不足、創造力下降，與過去的自己有所差異。洪敬倫提醒，憂鬱症藥物如同高血壓藥，以病情穩定為目標，不必執著於停藥。國際研究指出，中度以下憂鬱症，可考慮輔以心理治療，運動等心理或行為處方。

高達七成憂鬱症患者合併焦慮症狀，老年族群中，「焦慮型憂鬱」更為普遍，若使用兩種以上藥物，且服用足夠時間都沒有效果，即屬「難治型憂鬱症」。

rTMS：為大腦「重開機」

針對「難治型憂鬱症」患者，非藥物治療「rTMS重複性經顱磁刺激」提供治療選擇之一。洪敬倫指出，rTMS治療透過強力磁場刺激大腦，調整神經網路活性，屬於「神經重塑」的物理治療。每次約打入3000發磁脈衝，每周3至5次，建議20至30次以上。有人擔心磁刺激會誘發癲癇，洪敬倫指出，國際統計顯示發生率萬分之三，常見副作用包括頭悶痛、惡心、疲倦或短暫失眠。

不過，體內如有金屬植入物，例如腦夾、心律調節器、電子耳等，不建議接受rTMS，假牙、耳環等體外金屬則無影響。若不確定，可詢問醫師。

高功能型患者 女企業家每天強迫自己出門

憂鬱的樣貌隨年齡改變，而不同族群也面臨截然不同的挑戰與壓力來源。一位女性企業家長期承受憂鬱困擾，表面看似正常，其實每天都要強迫自己出門上班，這類「高功能型患者」仍能完成高效工作，內心卻早已疲憊不堪。在接受十多次rTMS治療後，自述思緒變得正向、有創意及充滿幹勁，逐漸恢復往日神采，甚至連原本急躁批判的個性也略有改變，櫃檯人員感覺到她不再像一開始那麼犀利。

另一位中年男性，因身體功能下滑出現情緒問題，易怒、決策混亂，經rTMS治療後，精神與情緒改善，性功能與人際互動也出現轉變。

憂鬱非藥物治療穩定情緒 也重啟思緒

洪敬倫指出，rTMS提供非藥物治療選擇，除了穩定情緒，還能促進大腦清晰度，成為部分憂鬱症患者的治療選擇。此外，為了照顧足不出戶、對人群感到恐懼的患者，他與團隊開發遠端看診及心理諮詢的平台（https://www.fundatalk.com/zh-Hant），讓有需要的人即時得到幫助。

台灣臨床TMS腦刺激學會理事長、振芝醫療創辦人洪敬倫表示，「rTMS重複性經顱磁...
台灣臨床TMS腦刺激學會理事長、振芝醫療創辦人洪敬倫表示，「rTMS重複性經顱磁刺激」提供難治型憂鬱症患者另一種治療選擇。（記者許正宏/攝影）
台灣臨床TMS腦刺激學會理事長、振芝醫療創辦人洪敬倫提醒老年憂鬱症若未及時治療，...
台灣臨床TMS腦刺激學會理事長、振芝醫療創辦人洪敬倫提醒老年憂鬱症若未及時治療，情緒風暴可能造成大腦損傷，增加失智風險。（記者林澔一／攝影）

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