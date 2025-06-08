眼睛痛得受不了 60歲女檢查發現眼睛「像魚缸一樣髒」

醫師呼籲，清涼的眼藥水只是讓血管收縮，短暫舒服後，眼睛不舒服問題仍存在，應選擇無防腐劑的人工淚液。（記者廖靜清／攝影）

60歲的張小姐，從事補教業，平日修改學生作業、文書處理，長時間用眼，因有自體免疫系統問題，10年前生病出現乾眼症。剛開始有乾澀、灼熱、刺痛感，屬於急性期，經檢查發現角膜破皮，很像「沒有清洗的魚缸玻璃」，非常的髒。她表示，每天都很難忍受，早上起床最辛苦，眼睛很痛甚至張不開眼睛。

經治療後，張小姐目前每2至3個月回診，聽醫囑使用不含防腐劑的人工淚液，降低眼表發炎、緩解不舒服症狀。台灣白內障及屈光手術醫學會理事長孫啟欽表示，乾眼症在全球盛行率不斷上升，推估銀髮族每3人就有1人有乾眼症；台灣粗估約183萬人飽受乾眼症困擾，全人口盛行率達7.85%。

孫啟欽指出，乾眼症已經是文明病，現代人3C不離手，加上長時間待在室內空調環境，濕度降低讓眼睛會更乾。另外，女性因為停經，減少荷爾蒙分泌，乾眼症盛行率明顯高於男性，女性盛行率10.49%、男性盛行率4.92%。他提醒，乾眼症的盛行率會隨年齡增加而上升。

「一般人以為乾眼症只是小毛病，不舒服點眼藥水就好，或以為乾澀才是乾眼症。」孫啟欽說，多數人對乾眼症都有「沒關係、不嚴重」的迷思，自行購買眼藥水舒緩，但清涼的眼藥水只是讓血管收縮，短暫舒服後，問題仍存在。他說，除了年齡、生活習慣，眼部相關手術也可能誘發或加劇乾眼症狀。

台灣白內障及屈光手術醫學會理事徐旭亮表示，台灣每年進行約24萬例白內障手術，手術中所使用的消毒藥水、手術燈光、器械等因素，都可能損傷眼表上皮組織、影響神經傳導功能，進而導致淚液分泌減少、淚膜穩定性下降。而術後使用的抗菌眼藥水，也容易導致眼睛乾澀、發炎等副作用。

徐旭亮說，白內障有年輕化現象，55歲以下接受白內障手術者，以每年30%速率增加。據統計，10名患者中有1至4位會在白內障術後出現乾眼症，若乾眼症狀惡化，可能導致角膜損傷與不適，降低整體治療滿意度與視覺品質。

「術後第一周是關鍵。」徐旭亮指出，白內障手術後有出現乾眼症的患者，53.1%會在第一周出現症狀。他建議，在術後第1至第2周進行眼表檢查與乾眼測試，有利於及早介入治療，一旦術後出現眼睛刺痛、乾澀等，也要提高警覺。