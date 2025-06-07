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抗藥性成隱形疫情 台專家嘆抗生素研發CP值低 拋3大呼籲

記者李青縈／台北即時報導
感染管制學會理事長王復德（左起）、台灣感染症醫學會理事長張峰義、新竹台大分院新竹醫院副院長盛望徽。（記者李青縈／攝影）
感染管制學會理事長王復德（左起）、台灣感染症醫學會理事長張峰義、新竹台大分院新竹醫院副院長盛望徽。（記者李青縈／攝影）

一名60多歲男性患有自體免疫疾病，長期使用生物製劑和類固醇，導致免疫力低下。去年因腸胃出血併發肝膿瘍，在三個多月內三度住院，使用多達6、7種抗生素治療。台灣新竹台大分院新竹醫院副院長盛望徽說，該患者感染「超級細菌」具多重抗藥性的腸桿菌，因此一停藥症狀便復發。最終自費使用新型抗生素治療4周，花費近百萬元，加上外科清創手術，才成功穩定病情。

抗生素抗藥性問題，長期關注度不高，但卻是全球都要面對的嚴峻挑戰，是「隱形疫情」。台灣感染症醫學會理事長張峰義說，免疫力差的患者，如接受化療、器官移植病人，一發生感染必須立刻使用有效抗生素，否則原本治療都將功虧一簣。感染管制學會理事長王復德指出，若不採取積極行動，2050年將面臨一年恐超過3.3萬人死於抗藥性細菌感染。

然而，台灣抗生素選不多，臨床上常常發生找不到合適藥物窘境。張峰義說，抗生素研發以商業考量「CP值實在太低」，開發成本高，並且需要的患者是短時間使用，相比減肥藥、長期服用的慢性病，市場不穩定，報酬又低，因此整體新藥數量少。即使有少數新藥進入國內，但仍是自費。

張峰義說，近3年新藥進入健保共擬會議中有高達近百種，但是卻只有2個新抗生素，新藥物少取得健保給付的更少，如新抗生素Cefiderocol，已經取得食藥署藥證，卻仍是自費使用。對比國外抗生素進入國家體系給付有「快速通關」，但台灣卻仍有複雜流程，他強調「抗生素是救命藥，不應該受限市場機制卡關」。

王復德表示，在醫院管理、合理使用下，抗生素細菌應該愈來愈少，但實際觀察到的情況卻是抗藥性細菌愈來愈多。抗藥性細菌似乎來自更廣泛的傳播鏈、不只是來自醫院，已是跨農畜、環境與公共衛生的議題。有新住院患者，一入院就就被發現有抗藥性問題，如畜牧業使用的抗生素量可能比人類還多、環境中的汙水也被驗出含有抗藥性細菌，代表已面對跨界傳播鏈。

感染管制學會與感染症醫學會聯合向政府提出「3合理」訴求，盼改善現況：

合理藥價：建議參考國際藥價機制，給予具臨床價值的新藥合理的健保價格。

合理流程：優化健保審查流程，提升便捷性，增加藥品可近性。

合理時程：加速藥物審核機制，縮短治療等待期

新竹台大分院新竹醫院副院長盛望徽說明患者感染病灶。（記者李青縈／攝影）
新竹台大分院新竹醫院副院長盛望徽說明患者感染病灶。（記者李青縈／攝影）

健保 免疫力 台大

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