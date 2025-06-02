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地磁風暴來襲易感族群注意 醫揭5招保養心臟及神經系統

記者沈能元／台北即時報導
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台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，強烈的地磁風暴將影響自律神經、心血管系統與睡眠節律，這幾天，敏感族群可能會出現心跳加快、血壓升高、心悸感等症狀；示意圖。（123RF）
台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，強烈的地磁風暴將影響自律神經、心血管系統與睡眠節律，這幾天，敏感族群可能會出現心跳加快、血壓升高、心悸感等症狀；示意圖。（123RF）

台灣中央氣象署太空天氣辦公室1日發布重大特報，G4等級的強烈地磁風暴正式來襲，預計將持續51小時，但強烈磁暴的影響對很多人來說可能很陌生。台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書表示，強烈的地磁風暴不只會讓飛機無線電出問題、GPS失去準確性，其實還影響自律神經、心血管系統與睡眠節律，這幾天，有可能會出現心跳加快、血壓升高、心悸感等症狀。

張家銘說，過去10年來自芬蘭、俄羅斯、美國、日本的研究團隊相繼證實，強烈的地磁擾動會干擾人體的自律神經、心血管系統與睡眠節律。系統性文獻回顧已確認，在強烈地磁風暴期間，心肌梗塞、急性冠心症、與中風的發生風險，平均提高了25%至60%。

張家銘指出，許多研究指出，磁場擾動會干擾身體的交感神經，導致血壓上升、心跳不規則，尤其對已有高血壓、心律不整或動脈硬化的族群，更是隱形威脅。

除了心臟，地磁變化也會影響褪黑激素的生成。這種激素是幫助入睡、調節情緒與生理時鐘的重要角色。張家銘說，磁暴來臨時，有研究觀察到受試者在腦波變化、焦躁情緒增加等現象，因此，有些人這幾天可能會覺得「心浮氣躁、怎麼都睡不好」，甚至有些人還會出現短暫的注意力不集中。

但地磁風暴不會影響每個人，但有些人特別容易受到波動影響。這在科學上稱為電磁敏感體質。研究指出，這類族群對極低頻磁場反應特別明顯。他們在磁場擾動時會出現頭暈、頭痛、心悸、失眠、情緒波動大等。

這段時間應如何護心及穩定神經系統？張家銘建議，第一、應維持穩定的作息，幫助晝夜節律穩定；第二、避免晚上長時間暴露在藍光下，保護褪黑激素生成；第三、補充鎂、鉀、Omega-3脂肪酸，幫助調節心律與神經活動；第四、每天也進行冥想、深呼吸、輕運動，能有效降低交感神經張力；第五、如對電磁敏感族群可減少電子設備長時間使用，並增加自然環境中的活動時間，以防身體出現不適。

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