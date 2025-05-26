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壓力大易罹癌 六成乳癌患者確診前承受「長期壓力」

記者廖靜清／台北即時報導
乳癌防治基金會與羅東博愛醫院首度進行「乳癌患者就醫歷程壓力調查」，六成乳癌患者確診前有長期壓力困擾。（記者廖靜清／攝影）
乳癌防治基金會與羅東博愛醫院首度進行「乳癌患者就醫歷程壓力調查」，六成乳癌患者確診前有長期壓力困擾。（記者廖靜清／攝影）

壓力對身體系統功能有非常大的影響，長期處於高度壓力的人，容易造成慢性發炎、增加罹患疾病風險。台灣乳癌防治基金會與羅東博愛醫院首度進行「乳癌患者就醫歷程壓力調查」，有超過六成（63.1%）患者在確診前，長期處於情緒或壓力困擾，嚴重影響身心健康。

乳癌防治基金會董事長張金堅表示，這項調查於今年2月底至3月31日間進行，共回收2450份有效問卷。結果顯示，逾六成（63.1%）乳癌患者在確診前就長期承受情緒困擾，近七成（69.5%）在被告知罹癌當下感到驚恐，害怕日後生活品質大打折扣，尤其是復發恐懼、治療費用，對未來感到不確定。

隨著癌症治療進步，病人存活期提高，張金堅說，「復發恐懼」成了病患與家屬的長期後遺症。他指出，在治療與追蹤期間，患者對癌症復發的恐懼高達六成。其次是治療期間的不適感，有一半（54.5%）的人擔憂惡心、疲憊、疼痛等治療症狀；有四成（44.4%）受訪者常因副作用感到情緒低落或焦慮。

「乳癌患者就醫歷程壓力調查」其中一項對身體外觀的改變，近五成（48.6%）患者最擔心的就是化療後引致脫髮，或乳房切除與重建等變化，這對於愛美的女性來說，無異是沉重打擊。另外，近四成（38%）對治療所帶來的經濟壓力感到焦慮；另有近四成（39.1%）認為，罹癌後壓力較罹癌前更沉重。

學會紓壓與情緒調適，是對抗癌症重要的一環，羅東博愛醫院首席副院長葉顯堂表示，「乳癌患者就醫歷程壓力調查」顯示，家人及朋友的支持可降低情緒困擾，另透過實踐健康生活型態以及正念、冥想、瑜珈等放鬆技巧，都是維持心情穩定的方法，也是癌友經常使用的抗壓策略。

葉顯堂提醒，長期壓力恐影響癌症的形成與惡化，「壓力荷爾蒙」讓發炎因子增加，也會削弱免疫系統的戰力。雖然罹癌、癌症復發隱藏著不可控的因素，但還是可以從改變生活中的習慣著手，包括地中海飲食、日式飲食，加上低熱量的食材合併規律運動，緩解焦慮、憂鬱、恐慌、不安等症狀，減少壓力威脅。

羅東博愛醫院首席副院長葉顯堂表示，正念減壓是癌症治療照護一環。（記者廖靜清／攝影...
羅東博愛醫院首席副院長葉顯堂表示，正念減壓是癌症治療照護一環。（記者廖靜清／攝影）

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