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「連假胖」是真的 醫傳授一招避免「假期脂肪」上身

記者李樹人／台北即時報導
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端午連假多吃幾顆粽子會變胖嗎？答案是很有可能，醫師指出，研究顯示，節日期間增加的體重，平均只有一半能成功減去。（AI生成）
端午連假多吃幾顆粽子會變胖嗎？答案是很有可能，醫師指出，研究顯示，節日期間增加的體重，平均只有一半能成功減去。（AI生成）

端午連假多吃幾顆粽子真的會變胖嗎？答案是很有可能，而且這些脂肪還有極高機率「年年留在你身上」。台灣初日診所家醫科醫師魏士航指出，研究顯示，節日期間增加的體重，平均只有一半能成功減去。也就是說，每次連假亂吃，身體都會默默多存一些脂肪，日積月累讓減重變得越來越難。

這項研究「新英格蘭醫學期刊」，研究團隊追蹤美、德與日共2924名成年人一年體重變化，發現在感恩節、復活節、日本黃金周與聖誕節等節慶過後，受試者體重平均增加0.2%到0.6%不等。乍看不多，但研究指出，這些體重約有一半會被「保留」，可能會成為「假期脂肪」。

魏士航分析，「假期脂肪」長期堆積不僅影響體態，更可能造成胰島素阻抗、血糖波動，進而提高糖尿病與心血管疾病等代謝風險。根據門診觀察，每年春節、端午、中秋和年底節慶後，除了體重明顯上升的患者，也有不少人在體重幾乎沒變的情況下，在回診抽血檢查時發現肝指數升高、血糖失控、體脂增加。

過去曾有38歲竹科專案經理，平時工作忙碌、作息顛倒，三餐仰賴外食，原本就有代謝症候群。一次端午連假，他天天吃粽子、熬夜追劇，假期結束前自覺有點太放縱，秤體重發現只胖0.6 公斤，便安心認為沒什麼影響。沒想到一周後回診，血液檢本一片紅字，空腹血糖和肝指數皆超標，體脂率也比假期前高出近1%。

魏士航強調，代謝問題不是短期造成，是長期生活習慣累積。許多人平時缺乏飲食節制，即使體重回到假期前，身體其實仍處在代謝失衡的狀態。與其等到出現異常才補救，不如從平常就養成健康飲食與穩定作息的習慣。

「英國醫學期刊（The BMJ）」發表的另一項研究顯示，透過簡單的生活行為介入，可以預防「連假胖」。研究將 272位成年人分成兩組，介入組在聖誕節前接受飲食行為衛教，包括鼓勵受試者量體重並記錄變化趨勢、提供體重管理建議、教育食物熱量對應所需活動量。結果發現，介入組體重不增反減，平均減少 0.49 公斤。

魏士航指出，節日聚餐本來就是生活的一部分，重點不是禁止放縱，而是讓身體有穩定基礎，只要平時有良好習慣，連假吃點應景美食也不用太擔心體重失控。但若平時就有血糖偏高等代謝異常警訊，建議定期進行檢查與評估。

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