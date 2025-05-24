我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賈永婕出席AI台灣日記者會：投出「漂亮的一球」 讓世界看見台灣

川普出席西點軍校畢典 演說重申反DEI及批評北約

肺炎鏈球菌全年威脅 專家示警1常見血清型死亡率高

記者李青縈／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）比較。（疾管署提供）
13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）比較。（疾管署提供）

不只秋冬有流感與肺炎鏈球菌，專家提醒，受到氣溫變化、免疫負債影響與衛生習慣鬆懈交，疫情不再有明顯季節界線，其中肺炎鏈球菌中的「血清型3」尤其嚴重，感染後死亡率高達近5成，提醒民眾可依照醫囑接種肺炎鏈球菌疫苗

根據台灣疾管署先前統計，侵襲性肺炎鏈球菌已經突破百例，病例數達6年新高，死亡數也創下6年同期次高，並且多數死者都無完整接種2劑肺鏈疫苗。肺炎鏈球菌中容易造成侵襲性感染的血清型大概有10多種，馬偕醫院小兒感染科醫師邱南昌示警，「血清型3」抗體較難以對付，感染後死亡率高達30至47%。

邱南昌觀察疾管署流行病學監測數據，多年來血清型3一直是本土侵襲性肺炎鏈球菌感染症「常客」，年年榜上有名，且不只台灣，如日本、香港、南韓等大眾喜愛旅遊的鄰近地區，都深受血清型3的肆虐與威脅。

另，肺炎鏈球菌常與流感伴隨而來。邱南昌說，流感病毒破壞呼吸道屏障後，常會讓細菌趁隙而入，其中最常引發併發症的，就是肺炎鏈球菌。侵襲性感染常見於5歲以下嬰幼兒、65歲以上長者與患有慢性疾病的族群，包括氣喘、糖尿病、腎臟病、心臟病等。若未接種疫苗一旦染病，轉為重症的風險相當高。

現行台灣核准的肺炎鏈球菌疫苗包含結合型疫苗與多醣體疫苗，前者如13價（PCV13）與15價（PCV15）；後者則為23價多醣體疫苗（PPV23），涵蓋血清型數較多。

目前65歲以上長者可接受公費疫苗接種，但邱南昌表示，年齡雖是風險因素，患有慢性疾病的中壯年族群風險同樣不容小覷，這類族群罹患肺炎鏈球菌感染症的風險比一般人高出10倍，因此疾管署建議19至64歲的慢性病患者，可先施打PCV13，再接種PPV23。

至於嬰幼兒，邱南昌說，目前公費PCV13接種時間為出生後2、4與12至15個月，並且可考慮在第6個月追加一劑PCV13或PCV15，有助於增強黏膜免疫力。

疫苗 流感 心臟病

上一則

達文西發展單孔系統 醫：可在狹窄空間中進行手術操作

延伸閱讀

廣東台山為開發案 擅改白海豚保護區範圍

廣東台山為開發案 擅改白海豚保護區範圍
美待售屋同比增20% 4月銷售創2009年來新低 房價恐下跌

美待售屋同比增20% 4月銷售創2009年來新低 房價恐下跌
亞特蘭大首屆華人健康日醫學會活動爆滿場 專題講座、急救教學、醫師現場解惑 社區直面專家問診受好評

亞特蘭大首屆華人健康日醫學會活動爆滿場 專題講座、急救教學、醫師現場解惑 社區直面專家問診受好評
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

健康活到85歲像中頭獎…醫師找到「超級老人」長壽關鍵

2025-05-21 12:39
避免高血壓，醫師黃軒建議飲食上應增加新鮮蔬菜水果。（本報資料照片）

躺進ICU才後悔 重症醫曝：大家都低估了這病的危險性

2025-05-17 17:41
報告指出，逾百品牌的大米樣本含危險高量的砷和鎘。圖為阿肯色州水稻。(美聯社)

亞裔蒙在鼓裡？逾百品牌大米樣本含危險高量砷和鎘

2025-05-16 19:28
圖為生病戴口罩示意圖。圖／AI生成

新冠病毒2025版「超低調」最新5症狀：肺部恐現毛玻璃

2025-05-21 15:21
有記者親自測試一個月一天走一萬步，走完後發現身體的肌肉量變多了；示意圖。（圖／123RF）

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

2025-05-19 02:05
女性得骨質疏鬆高於男性；示意圖。(圖／123RF)

5個NG習慣加速骨鬆風險 咖啡也被列入

2025-05-22 02:00

超人氣

更多 >
川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」
洛縣96家餐廳這些原因停業整頓 華人愛店也中招

洛縣96家餐廳這些原因停業整頓 華人愛店也中招
南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走

南加破舊公寓房租漲 華人住10年仍不敢搬走
60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了

60歲影帝爆戀上23歲女星 私下親指導網球 本人回應了
蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例