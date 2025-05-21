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頻尿、夜尿、小便無力 男性50+易攝護腺肥大

記者廖靜清／台北即時報導
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男性過了一定年紀，都會有攝護腺肥大困擾；醫師指出，50歲後約50%男性有攝護腺肥大的症狀，80歲的盛行率則高達80%。（123RF）
男性過了一定年紀，都會有攝護腺肥大困擾；醫師指出，50歲後約50%男性有攝護腺肥大的症狀，80歲的盛行率則高達80%。（123RF）

68歲李先生近年飽受頻尿、急尿與排尿不順困擾，懷疑攝護腺肥大症狀加重，考慮手術改善排尿問題，但擔憂術後的急迫性尿失禁。台灣書田診所泌尿科主任張雲筑表示，許多嚴重攝護腺肥大的病患，吃藥效果不好，必須進行手術，卻害怕「可能會導致尿失禁」而不敢治療。

張雲筑說，男性50歲後，攝護腺肥大症狀隨年齡增長而加劇，主要表現為排尿頻繁、急尿、夜尿、尿流緩慢等，小便「滴滴答答」尿不乾淨。她指出，攝護腺肥大初期可能只有輕微頻尿，一般多以藥物控制，只要持續就醫、按時服藥，大多能緩解不舒服排尿症狀。

不過，攝護腺隨年齡逐漸增生，若到了中重度，無法吃藥控制，或反覆泌尿道感染、合併結石而明顯影響生活，則要考慮手術改善肥大組織。張雲筑指出，50歲以後，約50%男性有攝護腺肥大症狀，80歲盛行率高達80%；依統計資料顯示，大約有10至20%的患者進行手術開刀治療。

張雲筑表示，攝護腺肥大患者的膀胱，長期被肥大增生的攝護腺組織阻塞出口，產生神經訊號過度活化或過度鈍化的現象，以致頻尿、夜尿或小便無力。在進行攝護腺手術後，增生組織被刮除，膀胱需要跟泌尿道互動協調，部分患者在術後短期內的儲尿功能暫時惡化，產生尿失禁。

「急迫性尿失禁是攝護腺肥大手術後常見的暫時性副作用，少數病人可能會出現血尿。」張雲筑說，這類情況雖然會逐漸緩解、修復，卻相當惱人，也是令人卻步手術的原因。

隨著醫療科技進步，愈來愈多患者選擇雷射微創，手術時間短、出血量少、組織熱傷害淺，適合高齡或有多重內科共病患者。張雲筑指出，雷射種類眾多，其中，若能找出天然膀胱頸與肥大組織的交界，將肥大增生區處理乾淨，並避免術中對膀胱的破壞和刺激，可減少術後短期內新發性尿失禁風險。

「過了一定年紀，男性都會有攝護腺肥大困擾，遺傳、代謝性疾病也是攝護腺肥大原因。」張雲筑說，日常要注意飲食及運動，控制體重、降低卡路里的攝取量，在飲食方便，可多攝取茄紅素、南瓜籽抑制發炎反應。她提醒，超過50歲也應抽血檢查PSA數值，有助於早期發現症狀相似的攝護腺癌。

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