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躺進ICU才後悔 重症醫曝：大家都低估了這病的危險性

記者趙容萱／台中即時報導
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避免高血壓，醫師黃軒建議飲食上應增加新鮮蔬菜水果。（本報資料照片）
避免高血壓，醫師黃軒建議飲食上應增加新鮮蔬菜水果。（本報資料照片）

17日是世界高血壓日，重症專科醫師黃軒表示，30年來在加護病房ICU見證太多血壓失控的危急個案，明明有許多併發症是可以預防的，但他最不願意看到的是病人躺在ICU時，才後悔沒有及早重視血壓問題、低估了高血壓的危險性。

黃軒在臉書粉絲專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享案例，一名45歲企業主因主動脈剝離被緊急送進加護病房。回顧病史，病患的血壓長期在145/95徘徊，但病患卻認為「還在可接受範圍」，殊不知，這個「還可以」差點讓一個家庭支離破碎。

黃軒說明，有研究顯示，早期干預高血壓可顯著降低心血管風險50%至70%，但華人特有的「怕吃藥」心態，常讓病情錯過最佳控制時機。台灣高血壓患者經常是工時長、壓力大，因此更需要主動監測，但總是低估了高血壓的危險性。

黃軒指出，過去30年他在ICU見過太多遺憾，腦中風發生，黃金治療時間只有4.5小時；主動脈剝離的搶救時間更只有分鐘之差；心肌梗塞的存活率，與平時的血壓控制更有直接相關。與其等到送進加護病房，不如現在就開始關心自己的血壓。

黃軒提醒，理想血壓應小於120/80 mmHg，晨間測量應於起床後1小時內進行，避免剛起床立即測量、測量前需先休息5分鐘，就算再忙也要定期追蹤，千萬不要自行調整藥物。

黃軒建議，飲食上應增加新鮮蔬菜水果、全穀物、低脂乳製品、瘦肉魚類，以及富含鉀離子食物，如香蕉、地瓜、菠菜、蕃茄、酪梨；減少加工食品、飽和脂肪和甜食；鹽分攝取，避免含糖飲料、能量飲料，過量咖啡或酒精；一般人每日鈉攝取上限為2300mg，約為一茶匙的鹽，高血壓患者則要小於1500mg。

他也建議，生活習慣調整，保持理想體重、每周至少150分鐘中等強度運動、每日7至8小時睡眠、做壓力管理。

高血壓 中風 併發症

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