年輕化 壯男上班途中突癱 部桃醫揭沉默殺手高血壓惹禍

衛福部桃園醫院指出，有高血壓家族病史的民眾，應該養成量血壓的習慣。（記者鄭國樑／攝影）

台灣桃園市41歲的男子日前早上起床，突感左側肢體無力，雖仍勉強出門上班，途中症狀惡化，緊急送往衛福部桃園醫院急診，血壓收縮壓高達230、170mmHg。診斷後了解男子長年有吸菸習慣，家族病史有高血壓 與中風 ，雖自知血壓偏高，卻因身體未出現明顯不適，一直未積極追蹤與治療，神經科醫師研判為「年輕型中風」。

男子在接受醫療團隊治療後已康復出院，重返職場。桃園醫院神經科主任劉家榛表示，高血壓被視為最常見也最被忽視的中風危險因子，根據衛福部資料，高血壓病友罹患中風的機率是一般人的3倍，初期往往沒有症狀，許多患者也因此掉以輕心；事實上，高血壓不僅與腦中風有密切關聯，更是全球重大疾病負擔的首位元凶。

劉家榛提醒一定要注意血壓監測，可參考台灣高血壓學會所倡導的「722」原則：連續7天、早晚各測2次血壓，每次取2次平均值，才能掌握正確數據；測量前30分鐘應避免抽菸、飲食、喝酒、運動及飲用咖啡或茶，測量時應保持安靜並靜坐5分鐘，這些小細節都會影響血壓準確性。

桃園醫院腦中風個案管理師梁雅惠說，年輕型中風患者逐年攀升，原因與現代人生活習慣息息相關，特別是不良飲食、吸菸、缺乏運動等。只要改變生活型態，中風其實是可以有效預防的。她建議從戒菸、少喝酒做起，搭配每周3到5次，每次30分鐘以上的規律運動，並將高油高糖飲食轉為高纖低鹽，多喝水、少喝含糖飲料，選用橄欖油或苦茶油等健康油脂取代傳統煎炸油，都是控制血壓、預防中風的關鍵。

梁雅惠說明，健康生活也離不開定期回診與依醫囑用藥，尤其是本身有三高（高血壓、高血糖、高血脂 ）風險的族群，更要積極掌握控制原則，降低疾病上身機率。尤其隨著國人腦中風發病年齡逐漸下降，不可再輕忽高血壓的「沉默殺手」本質。