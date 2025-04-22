我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梵蒂岡公布照片 教宗方濟各躺靈柩中 23日移靈聖伯多祿大教堂

川普指控日本砸保齡球試美車 日交通省認：球體撞引擎蓋

教宗方濟各腦中風釀心臟驟停 醫曝恐是血栓打到這位置

記者沈能元／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣衛福部雙和醫院副院長、神經內科醫師陳龍表示，一般來說，腦中風不至於立刻造成心臟衰竭，像是教宗方濟各的情形，研判可能是血栓直接被打到腦幹所致。圖為天主教會台灣地區主教團22日上午9時在台北總主教公署舉辦彌撒及追思禮儀，由天主教會台灣地區主教團主席李克勉（後中）主持。（記者胡經周／攝影）
台灣衛福部雙和醫院副院長、神經內科醫師陳龍表示，一般來說，腦中風不至於立刻造成心臟衰竭，像是教宗方濟各的情形，研判可能是血栓直接被打到腦幹所致。圖為天主教會台灣地區主教團22日上午9時在台北總主教公署舉辦彌撒及追思禮儀，由天主教會台灣地區主教團主席李克勉（後中）主持。（記者胡經周／攝影）

據紐約時報報導，羅馬天主教教宗方濟各於當地21日上午逝世，享壽88歲，梵蒂岡公布死亡證明指出，方濟各於21日上午7時35分（美東時間同日上午1時35分）因腦中風陷入昏迷，並引發「不可逆的」心臟驟停而逝世。

台灣衛福部雙和醫院副院長、神經內科醫師陳龍表示，如有三高病史、心臟血管病史者，心臟功能不佳，特別容易出現心房顫動，這時心臟會將心血管內的血栓經血流送至腦部，引起腦中風，但腦中風不至於立刻造成心臟衰竭、心臟驟停，如果像是教宗方濟各的情形，研判可能是血栓直接被打到腦幹所致。

另，方濟各日前肺炎住院，是否也是造成心臟衰竭的原因？陳龍說，老年人身體機能衰退、免疫力不佳，如果又合併三高問題，身體長期處在慢性發炎，造成心血管硬化，如果這時又罹患肺炎，可能會加重全身發炎及原有病情，這時，更容易產生血栓，增加心肌梗塞、腦中風機會，如新冠肺炎疫情期間，許多年長者感染肺炎後，又引發腦中風、心肌梗塞而逝世。

心血管疾病與腦中風原本就是難兄難弟。」陳龍說，依研究顯示，患者心血管疾病的人引發腦中風的機率，是沒有心臟病史者的4至5倍，因此，年齡愈長，心血管疾病及中風的機會，也是直線上升。

至於，要如何預防心血管疾病、腦中風？陳龍建議，45、50歲以上民眾，若有心房顫動、心肌梗塞、腦中風等家族史者，應進行詳細的健康檢查，隨時注意身體狀況，完成健檢後，千萬不要自視年輕，輕忽健檢報告上的紅字，應盡速與醫師諮商，以改變生活習慣、定期追蹤。他提醒，平時也應多測量脈搏，可以利用智慧型手表等進行監測，一旦發現心律不整時，應盡速就醫，及早發現問題，及早治療。

中風 方濟各 心血管疾病

上一則

8旬婦骨鬆跌坐致腰椎塌陷 微創手術治療後能走路

下一則

84歲婦人走2步都喘 體外反搏後獲改善開心到處逛

延伸閱讀

方濟各驟逝／全美降半旗哀悼 川普將偕妻飛羅馬弔唁

方濟各驟逝／全美降半旗哀悼 川普將偕妻飛羅馬弔唁
教宗方濟各病逝 達賴喇嘛表達深切哀悼

教宗方濟各病逝 達賴喇嘛表達深切哀悼
阿根廷籍教宗熱愛足球 梅西悼方濟各：讓世界變更好

阿根廷籍教宗熱愛足球 梅西悼方濟各：讓世界變更好
梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

梵蒂岡公布方濟各遺囑 要求銘文只刻1行字

熱門新聞

地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
日本榮登「全球最瘦」國家，肥胖比率僅占4％。(路透) 路透

日本人不靠運動「全球最瘦」醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

2025-04-18 18:30
吃入過量的鹽，將使體內的鈉離子過多，從而在體內吸附大量的水份。(圖／123RF)

吃太鹹3事補救 比補水更有益

2025-04-15 02:00
中風是2023年美國第四大死亡原因。（示意圖，路透）

中風8成可避免？最新「預防」方針出爐

2025-04-14 13:10
美國總統川普健檢報告出爐，僅有體重破百需要注意引發慢性疾病，各類的膽固醇與血壓等都控制良好，醫師分析與他不菸、不酒的生活習慣有關。圖為示意圖。（本報資料照片）

川普滴酒不沾、不抽菸 健檢結果醫師驚艷 僅1點需留意

2025-04-15 04:44
胸腔內科醫師蘇一峰表示，教宗工作性質的關係，常須與民眾接觸，且為表現親民，往往不會戴口罩，增加感染肺炎的機會，而肺炎又有「老人殺手」的稱號。（本報資料照片）

教宗方濟各逝世前才治療 蘇一峰：這疾病又稱老人殺手

2025-04-21 05:31

超人氣

更多 >
越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交

越大越高冷？「4大星座」年紀增長話變少 懶得社交
李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大

李顯龍夫人轉貼文：習近平執政12年 表現像黑幫老大
好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu

好市多味噌黑鱈魚 粉絲：堪比高檔餐廳Nobu
疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押

疑因超速相關紀錄 持綠卡華青入境西雅圖遭扣押
曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情

曾瘋傳是張柏芝第3胎生父…男星被PO半裸親密照 只好認了地下情