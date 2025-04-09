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憂鬱風暴險毀愛情？ AI線上諮詢+腦刺激療法逆轉命運

記者蘇湘雲／台北即時報導
台灣臨床TMS腦刺激學會理事長、振芝心身醫學診所主治醫師洪敬倫的臨床經驗中，除了rTMS的導入可讓病患獲得不一樣的轉變，醫療團隊的支持與創新科技的運用，也可為病患帶來正向改變的契機。（記者許正宏／攝影）
台灣臨床TMS腦刺激學會理事長、振芝心身醫學診所主治醫師洪敬倫的臨床經驗中，除了rTMS的導入可讓病患獲得不一樣的轉變，醫療團隊的支持與創新科技的運用，也可為病患帶來正向改變的契機。（記者許正宏／攝影）

憂鬱症讓她無法自拔，愛情只能走向絕境？若重度憂鬱症病患接受非侵入性腦刺激療法rTMS與AI線上諮詢，能否逆轉命運？當心理治療遇上科技，新時代的憂鬱症治療是否能打破偏見，帶來重生希望？

「你現在和我講話，都笑得比較少，是不是對我不耐煩、想離開我？」一名20多歲女性長得漂亮，平時通情達理，但情緒風暴一降臨，就自信全失，質疑男友變心，甚至一氣之下就割腕，讓男友心力交瘁。在男友勸說與陪伴下，她來到台灣臨床TMS腦刺激學會理事長，振芝心身醫學診所主治醫師洪敬倫診間求助，確診為重度憂鬱症。經由重複性經顱磁刺激（rTMS）治療，加上創新AI線上諮詢，情緒日趨穩定，男友壓力也減輕不少，二人重新品嚐愛情的甜蜜滋味。

許多人認為，憂鬱症症狀就是情緒低落、心情沮喪，但事實上憂鬱症所帶來的是身心全面的影響，症狀表現更是五花八門。洪敬倫指出，憂鬱症確確實實是一種大腦疾病，病患在情緒平穩時，一切都沒事，但憂鬱症一發作，除了情緒低落，有人煩躁、很容易生氣或出現頭痛、腸胃不舒服等症狀，也可能出現如上述女性憤而傷害自己的行為，嚴重憂鬱症患者更常因「全腦當機」導致失去生活功能、生存動力，除了自殘，輕生風險亦大幅上升。

rTMS的導入，開啟正向改變新契機

傳統治療重度憂鬱症，以抗憂鬱藥物、心理諮商等治療為主，但對於有些重度憂鬱症病患，幫助很有限。洪敬倫觀察到，這類病患常陷入負面思考迴圈，走不出來。此外，思考敏銳度，積極性與對生活的熱情，也常受到傳統治療的限制。

在接受「重複性經顱磁刺激治療」（rTMS）後，不少病患跳脫難纏的負面思想，焦慮度下降、逐漸放鬆、專注力恢復，且食欲與睡眠皆獲得改善，擺脫自殺意念的同時，也開始能感受到生活的小確幸，重拾希望與勇氣。

談到rTMS的治療原理，洪敬倫解釋，這種治療方式是透過儀器發出磁場刺激，改變腦細胞的活性，由於屬於非侵入性物理治療、副作用較少，治療精準度也較高，因此運用越來越普遍，目前健保沒有給付，需要自費，至少需接受20～30次治療，療程從兩週到兩個月，視病患需要可有不同安排，在接受治療後，六到七成病患的憂鬱症狀可獲得明顯改善。

Funda talk創新科技，帶來穩定支持的力量

在洪敬倫的臨床經驗中，除了rTMS的導入可讓病患獲得不一樣的轉變，醫療團隊的支持與創新科技的運用，也可為病患帶來正向改變的契機。舉例來說，有的憂鬱症病患嚴重到無法出門就醫，或部分病患身處海外急需求助等，振芝團隊精心研發的創新科技「Funda talk」，可迅速上場支援。

「Funda talk」是結合AI文字諮詢、線上諮商與線上診療的專業心理健康平台。其中Funda GPT是專業心理師與醫師所共同訓練的AI聊天機器人，可24小時提供服務，突破時間、空間的限制。病患求助時，這套人工智慧系統的回應往往很有條理，知識含金量很高，更重要的是，有的病患認為，「它都不會累，也不會不耐煩」，從頭到尾都非常有耐心，且持續提供穩定的支持與豐富的資訊。針對更深入的心理需求，Funda GPT也會推薦合適的專業人員提供「真人諮詢」。

前述這位女性患者，由於人際關係不穩定，過往心理諮商總在幾次後中斷，當下也沒有意願與心理師見面。「我們試著在rTMS治療過程中，推薦她試用Funda GPT，起初也沒有太多期待，沒想到她跟AI互動熱絡。或許文字對談對時下的年輕人接受度更高吧！」洪敬倫笑著說。

去除憂鬱症偏見，病患更勇於求助、就醫

此外，洪敬倫也提醒，近年來台灣社會的心理健康意識雖已逐漸抬頭，還是有很多人對憂鬱症病患充滿偏見，質疑病患只是抗壓性與意志力不足。也有人認為，憂鬱症病患的生活不愁吃、不愁穿，情緒卻還是低落，是「不知足、不感恩」的表現，這樣的偏見、汙名化容易導致病患不敢就醫、求助。

憂鬱症的終生盛行率高達10至15%，每個人遭遇生命的關卡時，都有機會面臨這樣的情緒風暴。若每個人都能將心比心，仔細傾聽憂鬱心靈的哭喊，同理心將由然而生，成為支持憂鬱症病患求助與重生的堅實力量。

台灣臨床TMS腦刺激學會理事長、振芝心身醫學診所主治醫師洪敬倫觀察，不少病患接受...
台灣臨床TMS腦刺激學會理事長、振芝心身醫學診所主治醫師洪敬倫觀察，不少病患接受「重複性經顱磁刺激治療」（rTMS）後，逐漸擺脫負面思想的糾纏，焦慮度下降、逐漸放鬆、專注力恢復，且食欲與睡眠皆獲得改善。（記者許正宏／攝影）
台灣臨床TMS腦刺激學會理事長、振芝心身醫學診所主治醫師洪敬倫指出，每個人遭遇生...
台灣臨床TMS腦刺激學會理事長、振芝心身醫學診所主治醫師洪敬倫指出，每個人遭遇生命的關卡時，都有機會面臨憂鬱症等情緒風暴。每個人若能將心比心，同理心將由然而生，成為支持病患求助與重生的堅實力量。（記者許正宏／攝影）

憂鬱症 AI 心理健康

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