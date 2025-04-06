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吃錯油免疫系統「站錯邊」 醫曝這些油更影響抗癌療效

記者沈能元／台北即時報導
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台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，將大豆油等改用橄欖油、苦茶油等富含單元不飽和脂肪的好油，可讓體內脂肪酸回到健康的平衡；橄欖油示意圖。（123RF）
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，將大豆油等改用橄欖油、苦茶油等富含單元不飽和脂肪的好油，可讓體內脂肪酸回到健康的平衡；橄欖油示意圖。（123RF）

台灣每年約有近百萬名癌友接受治療，但卻常聽病人無奈地問：「我已經做了化療，也打了免疫藥，為什麼癌症還是復發？」台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，現在開始理解，癌症治療效果不佳問題，可能不是出在藥沒效，而是我們平常吃進去的油出了問題。

張家銘說，我們一直以為油只是炒菜的調味品，吃起來香、看起來亮就好，但2025年發表在「Immunity」期刊的一篇研究指出，吃進太多錯的油，尤其是像花生四烯酸這類的壞脂肪，不只會影響心血管，還可能讓癌細胞「收買」免疫細胞，讓白血球誤判敵我，讓癌症死灰復燃。

因此，吃錯油，會讓免疫系統跟著走偏。當白血球長期受到壞脂肪的影響，它的判斷力會出現誤差，原本應該保護我們的免疫系統，反而變成癌細胞的幫兇，治療當然就難以奏效。

張家銘說，這項研究是針對三陰性乳癌發現，經過治療後還能倖存的癌細胞，會開始大量囤積一種叫做花生四烯酸的脂肪。更扯的是，它們還會把這些脂肪打包送出去，透過一種叫「胞外囊泡」的機制，把花生四烯酸送進中性球（白血球的一種）裡，造成整個免疫系統就像是被收買了一樣，搞得連免疫治療也無效。

至於，花生四烯酸是哪來的？張家銘說，答案就在我們的日常飲食中，包括大豆油、玉米油、葵花油、沙拉醬、餅乾、洋芋片、油炸雞排、鹽酥雞等通通都是。若飲食失衡，讓花生四烯酸在體內愈來愈多，免疫系統也愈來愈容易被帶偏。

我們可以怎麼做？張家銘建議，改用橄欖油、苦茶油、牛油果油這些富含單元不飽和脂肪的好油；並多吃Omega-3來源的食物，例如鮭魚、鯖魚、亞麻籽、核桃等，讓體內脂肪酸回到健康的平衡。

張家銘說，我們可以從小事做起，包括少吃外食、多看成分標示、不用便宜的大豆油；如果真的要吃油，就選對油。因為吃進去的每一口，都是在決定體內的免疫細胞，「是要幫你，還是害你」。他常說的一句話，免疫系統永遠都在身邊，但它要挺你，得靠你平常怎麼對待它。」掌握油的選擇權，也就掌握了自己的健康主導權。

癌細胞 癌症 核桃

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