「蝙蝠俠」方基墨罹喉癌卻死於肺炎 醫曝二大關鍵染病難癒

方基墨驚傳病逝，享壽65歲，他2014年罹患喉癌且氣切，造成發聲困難，女兒向媒體證實，爸爸的死因是肺炎。(美聯社)

「蝙蝠俠」方基墨(val kilmer)本月1日驚傳病逝洛杉磯，享壽65歲。他2014年罹患喉癌且氣切，造成發聲困難，女兒向「紐約時報」證實，爸爸的死因是肺炎。醫師研判，喉癌患者氣切後，雖然可以降低吸入性肺炎的風險，但肺部之前所受到的反覆性傷害，恐難已復原，且癌症 治療時，身體免疫力 降低，也容易再次遭到感染引起肺炎與死亡。

根據「TMZ」報導，方基墨雖對外聲稱已抗癌成功，但身體狀況依舊不佳，多年臥床不起，由於化療讓他體力無法負荷，但他的身體機能已經無法運作，最後都在醫院治療，而在3月底時更是每況愈下，人生落幕時，家人都在身邊陪伴他走完最後一程。

台灣新光醫院耳鼻喉科主治醫師侯宗佑表示，喉癌屬於頭頸部癌症之一，每年國內新發生患者約有500人致病原因與吸菸、飲酒、基因遺傳有關，主要是菸、酒的致癌因子，長期刺激喉嚨及下咽的粘膜組織，導致異常變化，另有家族病史者都是罹癌高風險族群。

侯宗佑指出，依喉嚨結構有二大功能，分別是發生與吞嚥，罹患喉癌後，常見症狀為聲音沙啞、吞嚥困難、吞嚥疼痛，甚至癌細胞會轉移至淋巴結，造成頸部出現腫塊。但喉癌初期症狀不明顯，待出現聲音沙啞或吞嚥困難、疼痛時已是晚期，造成病人治療預後往往不佳。

喉癌治療方式依癌症生長位置、大小不同而有所不同，包括手術、電療、化療等，特別是腫瘤 太大時，若直接切除範圍太大，恐影響發聲及吞嚥功能，這時多先進行2至3次前導性化療，讓腫瘤縮小後，再進行手術切除。

據報導，演員方基墨罹患喉癌，並進行氣切，侯宗佑說，喉癌患者由於治療過程會造成喉嚨組織腫脹，進而壓迫氣管影響呼吸，必須給予氣切，或罹癌後吞嚥功能受到影響，患者進食常出現嗆咳，容易引發反覆性吸入性肺炎，也可進行氣切手術，降低發生機會。

方基墨死於肺炎，而非喉癌，侯宗佑研判，第一、氣切後雖然可以降低患者吸入性肺炎的風險，但可能是肺部之前所受到的反覆性傷害，恐難已復原；第二、癌症治療時，身體免疫力降低，容易遭到感染所致。

侯宗佑說，當患者隨著病情好轉、呼吸暢通，氣切管有機會移除，但多數病人由於治療預後不佳，且治療後喉嚨組織腫脹多是長期性、永久性，氣切管就無法拔除。

侯宗佑提醒，避免罹患喉癌，不可吸菸、喝酒，一旦聲音沙啞、吞嚥困難、吞嚥疼痛、體重下降等症狀超過二周，應速就醫檢查。患者平時應透過運動、營養充足，增加免疫力，對抗外界感染的威脅。另依國際少部分研究指出，下咽癌致病原因與人類乳突病毒有關，此類患者多為女性，不菸不酒，不論男女可以接種疫苗預防下咽癌。