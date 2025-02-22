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又有新的冠狀病毒？台感染科專家和疾管署這樣說

記者李青縈／台北即時報導
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武漢大學與石正麗團隊2月7日在《細胞》雜誌上論文中，以圖片具體展示MOW15-22與蝙蝠ACE2結合的結構基礎。 （取材自《細胞》）
武漢大學與石正麗團隊2月7日在《細胞》雜誌上論文中，以圖片具體展示MOW15-22與蝙蝠ACE2結合的結構基礎。 （取材自《細胞》）

中國冠狀病毒專家石正麗等團隊最近在蝙蝠身上發現新的冠狀病毒，命名為HKU5-CoV-2，入侵途徑與COVID-19新冠病毒相同。2月初，石正麗與其他團隊發表的另一篇論文，揭示冠狀病毒通過突變或重組，可能獲得跨物種傳播能力的潛在風險。外界擔心再引發全球大流行，國外專家評估流行風險低，台灣疾管署表示，將持續監測中。

武漢病毒研究所、廣州科學院和廣州實驗室近日在《細胞》期刊發表一項新研究發現，HKU5-CoV-2含有一種蛋白酶，可透過與人類和其他哺乳類動物體內的ACE2蛋白質接收體結合來感染細胞，途徑與COVID-19的SARS-CoV-2病毒相同。

今年2月初，石正麗與其他團隊發表的另一篇論文，揭示冠狀病毒通過突變或重組可能獲得跨物種傳播能力的潛在風險。國外傳染病專家指出，相較於2019年，目前人群對類似SARS病毒的免疫力已大幅提高，這可能會降低大流行的風險。

中國附醫感染管制中心副院長黃高彬表示，HKU5-CoV-2先前已經出現，HKU分枝的冠狀病毒存在已久，每年都會出現一小波流行，但都只出現在蝙蝠，並沒有人類感染，目前不需要過度擔心，只需要追蹤。疾管署發言人曾淑慧則表示，將持續監測。

石正麗 武漢病毒研究所 免疫力

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